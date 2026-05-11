Скоулз об отмене гола «Вест Хэма»: «Там два фола – рука Фелипе лежала на Райе, он дергал его, тот не мог двигаться. Люди жалуются, что «Арсенал» делал это весь год, но это было по правилам»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поддержал отмену гола «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

– Это фол. Два фола. Его [Фелипе] рука лежит сверху на нем [Райе], так невозможно двигаться. И еще он дергает его.

– Он обхватывает его рукой. И я также уверен, что еще он держит его руку.

– Он сзади дергает его за руку.

– Одна его рука лежит на нем, другая придерживает руку. На это нельзя смотреть иначе, это фол.

– Если я обхвачу тебя рукой, это тебя удержит. Он большой парень.

– Да. Он сильный, так что ты знаешь, что не сможешь двигаться. Правда же?

– Да, – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

«Люди жалуются, потому что «Арсенал» делал это весь год, но они делали это в рамках правил», – добавил Пол.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал The Good, The Bad & The Football
Зачем это мусолят второй день? Там 146% фол, один тянет за футболку, другой ставит шлагбаум
Это будут мусолить очень долго, особенно если ВХЮ вылетит, а Арсенал займет 1 место.
мусолить надо, что уже несколько лет сити никак не вынесут решение о ситуации с 115 нарушениями
Экс полузащитник Арсенала Поул Скоулз?
Правильная очепятка. Конечно.Все кто говорит правду это арсенальские))В полку адекватных бывших легенд МЮ пополнение.
Это просто адекватный человек
Не часто разделяю мнение Скоулза, но тут на 1000% совпало👍 Арсенал забил 2-3 Спорных гола с угловых, но они именно Спорные, где есть Два мнения как минимум… И пропустил так же парочку тоже Спорных, как например с Челси, где потерял очки. Тут же нет второго мнения, это железный фол и точка. Люди кричащие обратно либо хейтеры, либо просто топят за Сити, ноль объективности.
P.s.: весь сезон вся лига играет на угловых с толкатнёй во вратарской, тренд подхватили практически моментально, так что не один Арсенал так забивал и пропускал🙌
И кстати нужно сказать уже много игр Арсенал разводит угловые по другому. Толкучка во вратарской уже не модно
Адекватный комментарий от скоулзи? Больше меня ничего удивить не сможет
Скоулз бывает адекватом, я в полном шоке!
Ещея вопросы есть у кого-то? Орать «Арсенал так весь год делал!» с пеной у рта и разбираться в футболе-это разные вещи. Рад, что старина Пол разбирается. Если уж Скоулз, который ежесекундно ненавидит Арсенал, признает фол, то местным крикунам стоит призадуматься (если есть чем).
ну если даже сам Скоулз говорит что это фол, то что тут мусолить то ещё
Жаль нельзя материться
Наконец-то адекватная оценка ситуации.
Что все так ноют?
Некоторые судьи против арабов.
Особенно касательно некой неопределенности с 115 пунктами.
Не знают, можно брать на лапу или нет. И на всякий случай решили пока притопить. Ведь Нефтепроекту легко всплыть)
