Скоулз об отмене гола «Вест Хэма»: «Там два фола – рука Фелипе лежала на Райе, он дергал его, тот не мог двигаться. Люди жалуются, что «Арсенал» делал это весь год, но это было по правилам»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поддержал отмену гола «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1).
На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.
Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.
– Это фол. Два фола. Его [Фелипе] рука лежит сверху на нем [Райе], так невозможно двигаться. И еще он дергает его.
– Он обхватывает его рукой. И я также уверен, что еще он держит его руку.
– Он сзади дергает его за руку.
– Одна его рука лежит на нем, другая придерживает руку. На это нельзя смотреть иначе, это фол.
– Если я обхвачу тебя рукой, это тебя удержит. Он большой парень.
– Да. Он сильный, так что ты знаешь, что не сможешь двигаться. Правда же?
– Да, – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.
«Люди жалуются, потому что «Арсенал» делал это весь год, но они делали это в рамках правил», – добавил Пол.
P.s.: весь сезон вся лига играет на угловых с толкатнёй во вратарской, тренд подхватили практически моментально, так что не один Арсенал так забивал и пропускал🙌
