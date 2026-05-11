Скоулз об отмене гола «Вест Хэма»: «Там два фола – рука Фелипе лежала на Райе, он дергал его, тот не мог двигаться. Люди жалуются, что «Арсенал» делал это весь год, но это было по правилам»

Скоулз об отмене гола «Вест Хэма»: там было два фола, Райя не мог двигаться.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поддержал отмену гола «Вест Хэма » в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону , который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

– Это фол. Два фола. Его [Фелипе] рука лежит сверху на нем [Райе], так невозможно двигаться. И еще он дергает его.

– Он обхватывает его рукой. И я также уверен, что еще он держит его руку.

– Он сзади дергает его за руку.

– Одна его рука лежит на нем, другая придерживает руку. На это нельзя смотреть иначе, это фол.

– Если я обхвачу тебя рукой, это тебя удержит. Он большой парень.

– Да. Он сильный, так что ты знаешь, что не сможешь двигаться. Правда же?

– Да, – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

«Люди жалуются, потому что «Арсенал» делал это весь год, но они делали это в рамках правил», – добавил Пол.