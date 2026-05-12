«Овьедо» вылетел из Ла Лиги после первого за 25 лет сезона в высшем дивизионе
Это стало известно после матча «Райо Вальекано» – «Жирона» (1:1). «Овьедо» идет на 20-м месте с 29 очками и лишился шансов обойти «Жирону», идущую 17-й с 39 баллами.
Нынешний сезон стал для «Овьедо» первым в высшей лиге с 2001 года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
При Онопко такой ##### не было
Ну как не было, если они в 2001 вылетели с ним в составе
Как минимум одному Виктору из России от этой новости очень грустно...
С таким составом было ожидаемо
Овьедо красивейший городок
Аарона забирать в условный Алавес вместо дырявого мешка Сиверы. Остальных - на переработку
Овьедо и не был командой уровня Примеры , им просто повезло проползти , вот нынешний Расинг Сантандер , явно перерос Сегунду по игре , у них есть и система и академия и молодые таланты которых арендуют другие клубы Сегунды , ждем в Примере , и явно надолго
Онопко в трауре
Ну честно говоря справедливо ,безликая команда оказалась
