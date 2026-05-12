«Овьедо» вылетел из Ла Лиги после первого за 25 лет сезона в высшем дивизионе

«Овьедо» вылетел из высшего дивизиона Испании.

Это стало известно после матча «Райо Вальекано » – «Жирона » (1:1). «Овьедо» идет на 20-м месте с 29 очками и лишился шансов обойти «Жирону», идущую 17-й с 39 баллами.

Нынешний сезон стал для «Овьедо» первым в высшей лиге с 2001 года.