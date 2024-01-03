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Байындыр в пролете. «МЮ» договорился с Онана, что он отправится на КАФ позже остальных игроков АПЛ

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Андре Онана решил отправиться на Кубок африканских наций сразу после встречи с «Тоттенхэмом» 14 января после обсуждения этого вопроса с «Манчестер Юнайтед», сообщил надежный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Теперь камерунец сыграет в матче третьего раунда Кубка Англии против «Уигана» в понедельник, а шесть дней спустя со «шпорами» на «Олд Траффорд». Тем же вечером Андре отправится на турнир в Кот-д’Ивуар, где уже 15 января он будет защищать ворота камерунцев в матче с Гвинеей.

Когда «Юнайтед» подписал Онана в июле прошлого года, в клубе знали, что он завершил карьеру в сборной. Однако федерация футбола Камеруна и другие факторы убедили его вернуться, и «дьяволы» уважают это решение.

При этом в камерунской федерации признают, что манкунианцы не рассчитывали потерять основного вратаря в середине сезона, поэтому решили пойти на компромисс с клубом. В итоге, Онана проведет максимально возможное количество матчей за обе команды.

 

Если же Камерун не выйдет из своей группы на КАФ, то Андре не пропустит ни одного матча «МЮ». Последняя игра сборной на групповом этапе состоится 23 января, за четыре дня до потенциального матча четвертого раунда Кубка Англии, если до этого «дьяволы» обыграют «Уиган».

1 комментарий
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Настолько не уважать второго вратаря и открыто показывать что ему не доверяют… это с учетом что его купили летом в 4-5 раз дороже тех денег которые они получат за аренду Санчо. Иногда ощущение что в руководстве МЮ просто люди без знания алфавита даже
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