Федерация футбола Камеруна опубликовала подробности травмы Онана. Его участие в ближайшем туре АПЛ под угрозой

Пропускает ближайший матч сборной.

Во время отборочного матча к ЧМ-2026 вратарь сборной Камеруна и «Юнайтед» Андре Онана получил травму. Инсайдеры и журналисты не могли долгое время определить локализацию повреждения. Одни писали про плечо, другие − про бедро.

Сегодня федерация футбола Камеруна официально сообщила о том, что голкипер пропустит ближайший матч против Ливии и отправится в расположение клуба.

В официальном заявлении написано следующее: «Федерация футбола Камеруна информирует общественность о том, что игрок Андре Онана, получивший травму и выбывший из строя во время матча с Маврикием 17 ноября в Дуале, не входит в состав делегации «неукротимых львов», находящейся сейчас в Бенгази

Медицинское обследование, проведенное медицинским штабом, выявило повреждение паховой области. Федерация желает скорейшего выздоровления футболисту».

26 ноября «Юнайтед» предстоит отправиться на «Гудисон Парк» и сыграть против лишенного десяти очков «Эвертона». Не маловероятно, что камерунец пропустит этот матч.