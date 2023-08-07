United Tweets
Блог

Скоро старт нового сезона АПЛ. Романо рассказал, над какими четырьмя трансферами работает «МЮ»

Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Фред Фред
Харри Магуайр Харри Магуайр
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Клубы Клубы
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
возможные трансферы возможные трансферы
Фабрицио Романо
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Все они на выход.

Похоже, что перед стартом АПЛ «Юнайтед» полностью сосредоточится на сокращении своего состава и продаже некоторых не самых важных игроков.

По словам Фабрицио Романо, в настоящее время назначены новые раунды переговоров по поводу ухода четырех игроков.

Речь идет о разговорах с «Вест Хэмом» о возможной продаже Харри Магуайра и Скотта Мактоминея. Кроме этого, обсуждается возможность аренды Донни ван де Бека в «Сосьедад». Четвертый игрок − это Фред и интерес со стороны многих клубов, в том числе АПЛ.

«Красные дьяволы» хотят закрыть сделки как можно скорее, прежде чем переходить к другим трансферным целям.

По сообщениям СМИ, клуб все еще хочет подписать Софьяна Амрабата и Жан-Клера Тодибо. Случится это только в случае вышеописанных продаж.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий