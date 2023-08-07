Все они на выход.

Похоже, что перед стартом АПЛ «Юнайтед» полностью сосредоточится на сокращении своего состава и продаже некоторых не самых важных игроков.

По словам Фабрицио Романо, в настоящее время назначены новые раунды переговоров по поводу ухода четырех игроков.

Речь идет о разговорах с «Вест Хэмом» о возможной продаже Харри Магуайра и Скотта Мактоминея. Кроме этого, обсуждается возможность аренды Донни ван де Бека в «Сосьедад». Четвертый игрок − это Фред и интерес со стороны многих клубов, в том числе АПЛ.

«Красные дьяволы» хотят закрыть сделки как можно скорее, прежде чем переходить к другим трансферным целям.

По сообщениям СМИ, клуб все еще хочет подписать Софьяна Амрабата и Жан-Клера Тодибо. Случится это только в случае вышеописанных продаж.