Селихов о будущем: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Контракт с «Уралом» еще на 2 года, нужно поговорить с руководством»
Вратарь «Урала» Александр Селихов заявил, что планирует обсудить свое будущее с руководством клуба.
По итогам стыковых матчей клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и продолжит выступление в Лиге PARI.
– Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.
– Есть желание сменить команду?
– Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге.
– Ваш уровень все же выше Первой лиги.
– Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.
– Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?
– Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову].
– Что позитивного отметите в прошлом сезоне?
– Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив, - сказал Селихов.
