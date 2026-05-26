Селихов о будущем: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Контракт с «Уралом» еще на 2 года, нужно поговорить с руководством»

Вратарь «Урала» Селихов о будущем: больно и обидно оставаться в Первой лиге.

Вратарь «Урала» Александр Селихов заявил, что планирует обсудить свое будущее с руководством клуба.

По итогам стыковых матчей клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и продолжит выступление в Лиге PARI.

– Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.

– Есть желание сменить команду?

– Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге .

– Ваш уровень все же выше Первой лиги.

– Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.

– Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?

– Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову ].

– Что позитивного отметите в прошлом сезоне?

– Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив, - сказал Селихов.