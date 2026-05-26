  • Селихов о будущем: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Контракт с «Уралом» еще на 2 года, нужно поговорить с руководством»
Селихов о будущем: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Контракт с «Уралом» еще на 2 года, нужно поговорить с руководством»

Вратарь «Урала» Селихов о будущем: больно и обидно оставаться в Первой лиге.

Вратарь  «Урала» Александр Селихов заявил, что планирует обсудить свое будущее с руководством клуба.

По итогам стыковых матчей клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и продолжит выступление в Лиге PARI.

– Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.

– Есть желание сменить команду?

– Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге.

– Ваш уровень все же выше Первой лиги.

– Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.

– Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?

– Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову].

– Что позитивного отметите в прошлом сезоне?

– Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив, - сказал Селихов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Да играй дальше в Екате, это твой уровень.
Знатно второй привез , в стиле Лещука что называется . В самый нужный момент запустил … Чего разговаривать , с такими привозами еще не факт , что место в составе будет команды, которая борется за выход в премьер лигу . В общем середняк первой лиги , вполне норм будет .
Все вратари без исключения в своей карьере периодически лажают. Так то Селихов вполне неплохой средний кипер. В РПЛ уж играть мог бы спокойно в клубе уровня Балтики, КС, Оренбурга.
Бориско вообще то лучший по проценту отраженных ударов во всей лиге ! Не знаю , у нас очень хорошая вратарская школа , как по мне , он для первой лиги .
по вашим стыкам не очень заметно было, что вы хотите играть в РПЛ
в таких матчах надо прыгать выше головы, а не думать об отпуске
оперился. хочется на место Довбни? или куда? надо реально смотреть на свой уровень
ну по мне дак Селихов вполне себе уровень середняка РПЛ, в Крыльях вон Песьяков играет, Селихов ничем не хуже его считаю
Балтике надо бы чуть более опытного к Бориско на подмену. Селихов бы подошёл. Ну на самом деле что ему в пердиве торчать то?
Селю по человечески жаль. Травмы не дали ему полностью раскрыться. Игры против Ливера, в фееричной ЛЕ, да и в РПЛ были запоминающиеся. Удачи и без травм. Надеюсь, что пригодится еще в РПЛ
дурачина. такой талант prosral...
А нам, болельщикам "Урала", было больно и обидно, когда ты-дурачина "запустил" себе зашкирку гол с прямого удара с углового от Торпедо, которое к тому матчу шло на дне таблицы, а у нас была серия из 6 побед. И вот возможно трех очков в матче с торпедонами нам и не хватило, чтобы на второе место забраться.
