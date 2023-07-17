«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возможности подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, утверждает Фабрицио Романо.

У Эрика тен Хага в списке желаний на лето есть опорный полузащитник, но он не считает усиление этой роли таким же важным, как подписание вратаря и нападающего.

«Красные дьяволы» рассмотрят возможность подписания Амрабата только в том случае, если они смогут продать Фреда или Донни ван де Бека.

«Манчестер Юнайтед» уже подписал Мэйсона Маунта, чтобы улучшить свою линию полузащиты, поэтому подписание еще одного полузащитника не так важно.

Фред привлекает внимание «Фулхэма» и других клубов, а Ван де Бек тоже готов уйти.