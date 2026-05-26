  Жена Семака: «Бог трижды дал мне знать, что Он есть. В 16 лет меня мотануло в другую сторону, в 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Без этой опоры меня, возможно, не было бы»
Жена Семака: «Бог трижды дал мне знать, что Он есть. В 16 лет меня мотануло в другую сторону, в 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Без этой опоры меня, возможно, не было бы»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как пришла к вере в Бога.

– Как вы пришли к Богу? Иногда внутренний порыв, но будто не знаешь, с чего начать.

– Я родилась и воспитывалась в верующей семье. В детстве Бог трижды дал мне знать, что Он есть. Так, что сомнений не осталось.

В 16 лет меня мотануло в другую сторону. В 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Но если б не было этой опоры, то и меня, возможно, не было.

Начать надо с какого-нибудь душеполезного чтения и желания найти Бога. Все двери откроются.

– Расскажите, как Бог дал вам трижды знать, что он есть.

– Первый раз. У меня выходила двойка в году по химии. Сижу я в классе, плачу, учительница меня ненавидела. Дает контрольную – последняя возможность исправить оценку. Тут мне приходит мысль, что я сейчас все завалю, мама с папой меня убьют, поэтому надо придумать, как уйти из этого мира самой. И тут где-то в сердце спасительный сигнал, слабый, но различимый: «Господи, помоги». Смотрю в парту – там чужой портфель и папка с тетрадями. Открываю на странице с моей задачей. Учительница ставит «4», удивляясь, как такая идиотина с ней справилась.

Второй раз. В нашем районе сбежала кавказская овчарка, нападающая на людей. Возвращаюсь поздно домой. Зима, пустая улица. Вдруг из темноты на меня выдвигается огромная собака. Шепчу: «Господи, помоги!» Собака резко разворачивается и бежит от меня в другую сторону.

Третий случай. Поздно возвращаюсь домой. Мне уже лет 14. Вижу, вперед стоит мужчина. Поравнялась с ним, до дома моего еще пол-улицы... Мужчина быстрым шагом идет за мной. Я побежала, и он припустил. Снова: «Господи, помоги!» – и я уже, не помню как, внутр  двора, молниеносно закрываю ворота. Он сотрясает дверь, пытаясь проникнуть за мной...

Я всегда, чуть что – споткнулась ли, испугалась ли – кричу: «Господи!» Это уже рефлекс. И знаю, что помощь приходит в туже секунду, – написала Анна, отвечая на вопросы в сторис инстаграма.

Источник: инстаграм Анны Семак
религия
Анна Семак
Комментарии

Ну-ка, может и вправду сработает:
Господи, помоги, сделай поменьше подобных новостей на Спортсру
ОтветIlja Zuev
Да избавь нас от вишидеркоса
ОтветIlja Zuev
Вместе с мамой плакала половина Спортса (с)
То есть, Бог приходит, когда двоечнице надо заработать 4 по химии, но не является, когда дети умирают от смертельных заболеваний? Или как это работает
ОтветRoman
почему-то так получается, что чем тупее человек - тем больше ему бог помогает. Ну, совпадает так почему-то
ОтветRoman
Формула только одна :
Пути Его неисповедимы и человеку их постичь не дано !
экспертница, известная исключительно тем, что примитивными куколдскими манипуляциями увела известного футболиста из семьи
почти два ляма людей на неё подписаны в инсте...
честь и совесть эпохи...
не она виновата в своей популярности, а те, кто на эту ##### подписан и для кого она рупор истины
это мы её сделали популярной
ОтветБорис_1117003684
У каждой эпохи свои герои. К сожалению такая сейчас эпоха
ОтветБорис_1117003684
целую крепко в репку. как боженька смолвил.
Кавказская овчарка оказалась умнее Семака
ОтветМихо
Как я ору🤣
ОтветМихо
«Господи, помоги»
Семак: "А чё, так можно было ?"
а что значит "мотануло не в ту сторону"? Алана Мамаева призналась, что употребляла, но слезла. Неужто у этой то же самое?
ОтветИзя Рабинович
Пробег большой имеет ввиду
ОтветИзя Рабинович
Может, от Семака мотануло? Ну, типа со светлой стороны на тёмненькую... Всякое бывает, прости господи.
Из-за таких вот верующих прихожане и разбегаются, прости господи.
То есть она сказала «Господи» и появился портфель с тетрадкой, из которой можно было списать задачу?

Кажется, загадка бредовейшего пенальти с Махачкалой, наконец разгадана. Ну и зачем чувак из Ростова по лицу Педро втащил, тоже понятно.
ОтветВечно в бане
ну, Господь - помогает всем, как может)
Блаженная Анна Петербургская, моли Бога за нас! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ОтветCaracalla
😱
1. Не могла выучить школьный предмет, хотя бы, на 3, в итоге списала, тем самым выдав обычное жульничество за помощь Бога.
2. Шлялалась одна поздно, не напала собака, выдам все за помощь Бога
3. Пункт 2 ничему не научил, снова шлялась одна. Смогла убежать от какого-то мужика. Это Господь помог
ОтветYakub_Yar
Уж и пошляться нельзя человеку
Залезть в чужой портфель, списать, увести женатого мужика из семьи, три брака, внебрачный ребенок , избранники из числа мажоров-миллионеров ... ну как то сразу понимаешь что дама родилась и выросла в верующей семье )
ОтветФокс45
А что, верующий человек должен обязательно с нищебродами чпокаться? Солидный господь для солидных господ, как говорится. Ну, и госпож в данном случае)
