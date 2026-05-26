Жена Семака: «Бог трижды дал мне знать, что Он есть. В 16 лет меня мотануло в другую сторону, в 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Без этой опоры меня, возможно, не было бы»

Жена Семака: Бог трижды дал мне знать, что Он есть.

Анна Семак , жена главного тренера «Зенита » Сергея Семака , рассказала, как пришла к вере в Бога.

– Как вы пришли к Богу? Иногда внутренний порыв, но будто не знаешь, с чего начать.

– Я родилась и воспитывалась в верующей семье. В детстве Бог трижды дал мне знать, что Он есть. Так, что сомнений не осталось.

В 16 лет меня мотануло в другую сторону. В 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Но если б не было этой опоры, то и меня, возможно, не было.

Начать надо с какого-нибудь душеполезного чтения и желания найти Бога. Все двери откроются.

– Расскажите, как Бог дал вам трижды знать, что он есть.

– Первый раз. У меня выходила двойка в году по химии. Сижу я в классе, плачу, учительница меня ненавидела. Дает контрольную – последняя возможность исправить оценку. Тут мне приходит мысль, что я сейчас все завалю, мама с папой меня убьют, поэтому надо придумать, как уйти из этого мира самой. И тут где-то в сердце спасительный сигнал, слабый, но различимый: «Господи, помоги». Смотрю в парту – там чужой портфель и папка с тетрадями. Открываю на странице с моей задачей. Учительница ставит «4», удивляясь, как такая идиотина с ней справилась.

Второй раз. В нашем районе сбежала кавказская овчарка, нападающая на людей. Возвращаюсь поздно домой. Зима, пустая улица. Вдруг из темноты на меня выдвигается огромная собака. Шепчу: «Господи, помоги!» Собака резко разворачивается и бежит от меня в другую сторону.

Третий случай. Поздно возвращаюсь домой. Мне уже лет 14. Вижу, вперед стоит мужчина. Поравнялась с ним, до дома моего еще пол-улицы... Мужчина быстрым шагом идет за мной. Я побежала, и он припустил. Снова: «Господи, помоги!» – и я уже, не помню как, внутр двора, молниеносно закрываю ворота. Он сотрясает дверь, пытаясь проникнуть за мной...

Я всегда, чуть что – споткнулась ли, испугалась ли – кричу: «Господи!» Это уже рефлекс. И знаю, что помощь приходит в туже секунду, – написала Анна, отвечая на вопросы в сторис инстаграма.