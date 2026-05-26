Жена Семака: «Бог трижды дал мне знать, что Он есть. В 16 лет меня мотануло в другую сторону, в 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Без этой опоры меня, возможно, не было бы»
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как пришла к вере в Бога.
– Как вы пришли к Богу? Иногда внутренний порыв, но будто не знаешь, с чего начать.
– Я родилась и воспитывалась в верующей семье. В детстве Бог трижды дал мне знать, что Он есть. Так, что сомнений не осталось.
В 16 лет меня мотануло в другую сторону. В 29 вернулась, и до 44 лет мотануло еще раз десять. Но если б не было этой опоры, то и меня, возможно, не было.
Начать надо с какого-нибудь душеполезного чтения и желания найти Бога. Все двери откроются.
– Расскажите, как Бог дал вам трижды знать, что он есть.
– Первый раз. У меня выходила двойка в году по химии. Сижу я в классе, плачу, учительница меня ненавидела. Дает контрольную – последняя возможность исправить оценку. Тут мне приходит мысль, что я сейчас все завалю, мама с папой меня убьют, поэтому надо придумать, как уйти из этого мира самой. И тут где-то в сердце спасительный сигнал, слабый, но различимый: «Господи, помоги». Смотрю в парту – там чужой портфель и папка с тетрадями. Открываю на странице с моей задачей. Учительница ставит «4», удивляясь, как такая идиотина с ней справилась.
Второй раз. В нашем районе сбежала кавказская овчарка, нападающая на людей. Возвращаюсь поздно домой. Зима, пустая улица. Вдруг из темноты на меня выдвигается огромная собака. Шепчу: «Господи, помоги!» Собака резко разворачивается и бежит от меня в другую сторону.
Третий случай. Поздно возвращаюсь домой. Мне уже лет 14. Вижу, вперед стоит мужчина. Поравнялась с ним, до дома моего еще пол-улицы... Мужчина быстрым шагом идет за мной. Я побежала, и он припустил. Снова: «Господи, помоги!» – и я уже, не помню как, внутр двора, молниеносно закрываю ворота. Он сотрясает дверь, пытаясь проникнуть за мной...
Я всегда, чуть что – споткнулась ли, испугалась ли – кричу: «Господи!» Это уже рефлекс. И знаю, что помощь приходит в туже секунду, – написала Анна, отвечая на вопросы в сторис инстаграма.
Господи, помоги, сделай поменьше подобных новостей на Спортсру
Пути Его неисповедимы и человеку их постичь не дано !
почти два ляма людей на неё подписаны в инсте...
честь и совесть эпохи...
не она виновата в своей популярности, а те, кто на эту ##### подписан и для кого она рупор истины
это мы её сделали популярной
Семак: "А чё, так можно было ?"
Кажется, загадка бредовейшего пенальти с Махачкалой, наконец разгадана. Ну и зачем чувак из Ростова по лицу Педро втащил, тоже понятно.
2. Шлялалась одна поздно, не напала собака, выдам все за помощь Бога
3. Пункт 2 ничему не научил, снова шлялась одна. Смогла убежать от какого-то мужика. Это Господь помог