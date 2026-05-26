КДК рассмотрит скандирование оскорблений фанатами «Спартака» на финале Кубка России

КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений на Суперфинале FONBET Кубка России, сообщили в пресс-службе РФС.
В воскресенье «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:3).
Помимо скандирований болельщиков «Спартака», КДК рассмотрит задержку выхода «Краснодара» на шесть минут перед началом матча; выход за пределы технической зоны главного тренера «быков» Мурада Мусаева, а также неподобающее поведение «Краснодара» – шесть предупреждений в одном матче.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
запретить посещение Супер Кубка России и весь сказ
Стадион нейтральный. Хочешь, чтобы одни болельщики Зенита были? Боитесь уж🤪