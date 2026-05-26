  КДК рассмотрит скандирование оскорблений фанатами «Спартака» на финале Кубка России
КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений на Суперфинале FONBET Кубка России, сообщили в пресс-службе РФС.

В воскресенье «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:3).

Помимо скандирований болельщиков «Спартака», КДК рассмотрит задержку выхода «Краснодара» на шесть минут перед началом матча; выход за пределы технической зоны главного тренера «быков» Мурада Мусаева, а также неподобающее поведение «Краснодара» – шесть предупреждений в одном матче.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
В Лужниках можно скандировать что угодно, стадион то ничейный.
Что скандировали, почему тема не раскрыта?
ОтветДмитрий9779
Что скандировали, почему тема не раскрыта?
Комментарий удален модератором
ОтветВарфоломей Книгочтеев
Комментарий удален модератором
а ты хорош )
так надо расслушать, а не рассмотреть
а что рассматривать?
запретить посещение Супер Кубка России и весь сказ
ОтветАлександр Васильев
а что рассматривать? запретить посещение Супер Кубка России и весь сказ
А хо-хо, не хо-хо?
Стадион нейтральный. Хочешь, чтобы одни болельщики Зенита были? Боитесь уж🤪
ОтветСироткин Александр
А хо-хо, не хо-хо? Стадион нейтральный. Хочешь, чтобы одни болельщики Зенита были? Боитесь уж🤪
вы для чего на стадион приходите поддержать команду или похулиганить?
Глупости какие-то. Стадион же нейтральный, какие кричалки, кто и что кричал, кто это определит …?! Тут невозможно доказать кто кричал, может это совсем другие болельщики из других клубов. В КДК просто спятили.
Ну подумаешь Краснодарских называли тушенкой.
ОтветIvanKo
Ну подумаешь Краснодарских называли тушенкой.
Тушееа из конины это ппльчики оближишь . Докапатся можно и до стллба .
Побирушки за работой....
КДК гребет бабло им это интересно .А что они делают что бы искоренить это зло . Ничего . Тогда может их надо штрафовать в дести кратном размере от той суммы которую они озвучивают . За бездействие .Если и дальше будет продолжатся то распустить и на фронт .
