Луи Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть от подписания еще одного полузащитника, особенно если они продадут Фреда или Скотта Мактоминея .

Он сказал BetFred: «Манчестер Юнайтед может выиграть от добавления еще одного полузащитника, потому что ходят слухи, что Фред или Скотт Мактомини могут покинуть клуб этим летом.

«(Софьян) Амрабат – игрок, который мне очень нравится, и у него отличный уровень интенсивности, которому, я думаю, нет равных.

Было бы интересно увидеть его в «Юнайтед», он улучшит общий баланс команды».

Сообщается, что Амрабат является целью «красных дьяволов», но кого-то они подпишут только в том случае, если смогут избавиться от другого полузащитника.

Ходят слухи, что «Фиорентина» готова принять за него 30 миллионов евро, что может стать хорошей сделкой для «Манчестер Юнайтед».

Амрабат произвел впечатление на чемпионате мира по футболу в Катаре, помог Марокко пройти весь путь до полуфинала и заслужив много похвал.