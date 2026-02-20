  • Спортс
  • «Ювентус» представил четвертый комплект формы – с горизонтальными белыми и черными полосами. В ней сыграют против «Комо»
«Ювентус» представил четвертый комплект формы – с горизонтальными белыми и черными полосами. В ней сыграют против «Комо»

«Ювентус», adidas и Studio Sgura представляют новую четвертую форму – проект, исследующий, что происходит, когда наследие и видение движутся в одном направлении. Три творческие силы объединяются с общей целью: переосмыслить полосы, полностью сохранив их значение.

Дизайн соединяет прошлое и настоящее, традицию и развитие. Те же цвета – неизменно «бьянконери». Чистые линии, выверенные пропорции и естественная уверенность формируют узнаваемую эстетику Studio Sgura, объединяя моду и неповторимую идентичность «Ювентуса». В результате получилась форма, существующая на стыке поля и современной моды, между спортивной эффективностью и лайфстайлом.

Завершает образ возвращение футболки с длинным рукавом – силуэта, глубоко укорененного в футбольной культуре и переосмысленного в современном ключе. Источником вдохновения стал сезон-1996/97 – момент, когда «Ювентус» экспериментировал с горизонтальной интерпретацией своих культовых черно-белых цветов в концепте, существовавшем вне официальных соревнований. Мимолетная идея, так и не увиденная в официальном матче.

Почти три десятилетия спустя это видение обретает новую жизнь: горизонтальные полосы появятся на поле 21 февраля в матче «Ювентус» – «Комо». Эта четвертая форма – новая глава в творческом пути, который «Ювентус», adidas и Джампаоло Сгура выстраивают в последние годы», – говорится в заявлении клуба.  

Фото: x.com/juventusfcen

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ювентуса»
Найс )
Нравится, что лонгслив вернули. Говорят номера будут красными. Вот это уже борщ.
Лого зебры лучше бы смотрелось.

Я б такую купил - прогуляться на стиле. ))
Лучше бы старый логотип как Атлетико вернули
Какой футбол, такая и форма… мне почему-то запала розовая со звездой, хоть и не классика вовсе.
Ответ CopaAmerica
Juventic F.C.
И правда... Как будто Селтик на черно-белой фотке😅.
Завтра посмотрим как она в живую смотрится
Почему-то вспомнился фильм блеф когда Челентано бежал первый из поезда.
Я на даче в таком вечером рыбу сушёную с прищепок снимаю
Селтик срочно меняет полосы на вертикальные
