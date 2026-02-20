Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»

Компани о словах Престианни: Мбаппе слышал, а Винисиус отреагировал неподдельно.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об инциденте с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни .

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главным арбитром встречи был Франсуа Летексье.

«Это сложная тема. Я смотрел игру и был очень заинтригован. В этой истории есть две разные составляющие. Во-первых, что произошло на поле, во-вторых, что произошло с болельщиками. И, наконец, то, что произошло после игры. Нам нужно это разделить.

Когда вы смотрите на сам момент и на реакцию Вини, она не может быть поддельной. Видно, что это была эмоциональная реакция. Я не вижу никакой выгоды для него в том, чтобы он пошел к судье и взвалил на себя все эти страдания. В тот момент он понял, что поступил правильно.

Килиан Мбаппе обычно всегда дипломатичен, но он очень четко выразил то, что видел и слышал. А еще есть игрок «Бенфики», который скрывал то, что говорил, под своей футболкой. На стадионе видно, как люди показывают жесты обезьяны, это есть на видео», – отметил Компани.

