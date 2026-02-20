  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»
67

Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»

Компани о словах Престианни: Мбаппе слышал, а Винисиус отреагировал неподдельно.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об инциденте с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главным арбитром встречи был Франсуа Летексье.

«Это сложная тема. Я смотрел игру и был очень заинтригован. В этой истории есть две разные составляющие. Во-первых, что произошло на поле, во-вторых, что произошло с болельщиками. И, наконец, то, что произошло после игры. Нам нужно это разделить.

Когда вы смотрите на сам момент и на реакцию Вини, она не может быть поддельной. Видно, что это была эмоциональная реакция. Я не вижу никакой выгоды для него в том, чтобы он пошел к судье и взвалил на себя все эти страдания. В тот момент он понял, что поступил правильно.

Килиан Мбаппе обычно всегда дипломатичен, но он очень четко выразил то, что видел и слышал. А еще есть игрок «Бенфики», который скрывал то, что говорил, под своей футболкой. На стадионе видно, как люди показывают жесты обезьяны, это есть на видео», – отметил Компани.

Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoБенфика
дискриминация
logoКилиан Мбаппе
болельщики
logoВенсан Компани
logoБавария
logoбундеслига Германия
Франсуа Летексье
стадионы
logoсудьи
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то Ачерби назвал Жуана Жезуса "тупым ниггером" прямо на поле и сразу при судье и Жезусе признал, что банально на эмоциях оскорбил самым лёгким способом, а Жезус предпочёл не срывать матч и принял извинения - вот это дипломатично. Но много ли вони поднялось после этого? Да не особо, Ачерби по-моему просто оштрафовали, ну не стали раздувать скандал, да и целый толпы функционеров с жертвами как-то не довелось разглядеть, всем было плевать.

Я уж молчу про то, что Влахович всю свою карьеру в Италии от болельщиков Аталанты выслушивает песнопения про цыганское происхождение и всё в таком духе - вони тоже ноль. Смешно было, что когда был скандал с Кулибали (Наполи), на следующий же день во время флэш-интервью целый сектор фанатов Аталанты оскорблял Влаховича на национальной почве, а тот закатывал глаза и что вы думаете? НИ-ЧЕ-ГО.

Но Винисиус очень часто ведёт себя как обезьяна (агрессивность, задиристость, провокации) и тут чернокожие ни при чем - его не любят все кроме бразильцев и фанатов Реала (но это их человек, тут иначе и быть не могло). Лишь изредка кто-то пытается подчеркнуть, что дело не в цвете кожи, а в постоянных конфликтах, которые бразилец с лёгкостью находит.

P.S. У Оливера Кана какое прозвище было? ОБЕЗЬЯНА. Дикий, агрессивный, с квадратными жёсткими чертами лица, очень жёсткий мужик, но с добрым сердцем и дисциплиной. Хотя иногда доброе сердце испарялось)
Ответ Владимир Владимир
Как-то Ачерби назвал Жуана Жезуса "тупым ниггером" прямо на поле и сразу при судье и Жезусе признал, что банально на эмоциях оскорбил самым лёгким способом, а Жезус предпочёл не срывать матч и принял извинения - вот это дипломатично. Но много ли вони поднялось после этого? Да не особо, Ачерби по-моему просто оштрафовали, ну не стали раздувать скандал, да и целый толпы функционеров с жертвами как-то не довелось разглядеть, всем было плевать. Я уж молчу про то, что Влахович всю свою карьеру в Италии от болельщиков Аталанты выслушивает песнопения про цыганское происхождение и всё в таком духе - вони тоже ноль. Смешно было, что когда был скандал с Кулибали (Наполи), на следующий же день во время флэш-интервью целый сектор фанатов Аталанты оскорблял Влаховича на национальной почве, а тот закатывал глаза и что вы думаете? НИ-ЧЕ-ГО. Но Винисиус очень часто ведёт себя как обезьяна (агрессивность, задиристость, провокации) и тут чернокожие ни при чем - его не любят все кроме бразильцев и фанатов Реала (но это их человек, тут иначе и быть не могло). Лишь изредка кто-то пытается подчеркнуть, что дело не в цвете кожи, а в постоянных конфликтах, которые бразилец с лёгкостью находит. P.S. У Оливера Кана какое прозвище было? ОБЕЗЬЯНА. Дикий, агрессивный, с квадратными жёсткими чертами лица, очень жёсткий мужик, но с добрым сердцем и дисциплиной. Хотя иногда доброе сердце испарялось)
Было бы возможно, я бы и 100 раз плюс поставил.
Ответ Владимир Владимир
Как-то Ачерби назвал Жуана Жезуса "тупым ниггером" прямо на поле и сразу при судье и Жезусе признал, что банально на эмоциях оскорбил самым лёгким способом, а Жезус предпочёл не срывать матч и принял извинения - вот это дипломатично. Но много ли вони поднялось после этого? Да не особо, Ачерби по-моему просто оштрафовали, ну не стали раздувать скандал, да и целый толпы функционеров с жертвами как-то не довелось разглядеть, всем было плевать. Я уж молчу про то, что Влахович всю свою карьеру в Италии от болельщиков Аталанты выслушивает песнопения про цыганское происхождение и всё в таком духе - вони тоже ноль. Смешно было, что когда был скандал с Кулибали (Наполи), на следующий же день во время флэш-интервью целый сектор фанатов Аталанты оскорблял Влаховича на национальной почве, а тот закатывал глаза и что вы думаете? НИ-ЧЕ-ГО. Но Винисиус очень часто ведёт себя как обезьяна (агрессивность, задиристость, провокации) и тут чернокожие ни при чем - его не любят все кроме бразильцев и фанатов Реала (но это их человек, тут иначе и быть не могло). Лишь изредка кто-то пытается подчеркнуть, что дело не в цвете кожи, а в постоянных конфликтах, которые бразилец с лёгкостью находит. P.S. У Оливера Кана какое прозвище было? ОБЕЗЬЯНА. Дикий, агрессивный, с квадратными жёсткими чертами лица, очень жёсткий мужик, но с добрым сердцем и дисциплиной. Хотя иногда доброе сердце испарялось)
Ты за всех не говори. Мне, как фанату Реала, уже давно тошно за его выходки и, надеюсь, продления контракта с этим клоуном не будет
может Мбаппе и был дипломатичный, но акклиматизация в проекте прошла успешно и теперь по поведению выглядит как шавка Винисиуса
Ответ b_arfa
может Мбаппе и был дипломатичный, но акклиматизация в проекте прошла успешно и теперь по поведению выглядит как шавка Винисиуса
Комментарий удален модератором
Ответ АдминБЦ
Комментарий удален модератором
да я даже не про этот момент в целом, а про его бесконечные нырки и жалобы к судьям, Мбаппе уже давно состоявшийся игрок и мог вполне стать лидером и успокаивать таких выскочек как винисиус во всяких спорных ситуациях, а он наоборот разжигает ненависть, не понимая, что наоборот порождает ее
Мбаппе после матча сказал, что Престиани назвал Винисиуса 5 раз обезьяной и он лично это слышал.

Есть видео, где Престиани кричит 5 раз слово «hermano», то есть «братан».
Но нет ни одного видео, где он называет Винисиуса обезьяной.

Возможно он это сказал, когда прикрыл рот футболкой.
Но там Винисиус бежит буквально через секунду к судье, как только Престиани закрыл рот футболкой.

То есть Мбаппе просто лжец, как неожиданно(нет).
Даже если Престиани и назвал Винисиуса обезьяной(когда прикрывал рот футболкой), он не мог этого слышать на расстоянии 5 метров, тем более 5 раз.
Ответ Proper Chels
Мбаппе после матча сказал, что Престиани назвал Винисиуса 5 раз обезьяной и он лично это слышал. Есть видео, где Престиани кричит 5 раз слово «hermano», то есть «братан». Но нет ни одного видео, где он называет Винисиуса обезьяной. Возможно он это сказал, когда прикрыл рот футболкой. Но там Винисиус бежит буквально через секунду к судье, как только Престиани закрыл рот футболкой. То есть Мбаппе просто лжец, как неожиданно(нет). Даже если Престиани и назвал Винисиуса обезьяной(когда прикрывал рот футболкой), он не мог этого слышать на расстоянии 5 метров, тем более 5 раз.
Комментарий скрыт
Ответ Proper Chels
Мбаппе после матча сказал, что Престиани назвал Винисиуса 5 раз обезьяной и он лично это слышал. Есть видео, где Престиани кричит 5 раз слово «hermano», то есть «братан». Но нет ни одного видео, где он называет Винисиуса обезьяной. Возможно он это сказал, когда прикрыл рот футболкой. Но там Винисиус бежит буквально через секунду к судье, как только Престиани закрыл рот футболкой. То есть Мбаппе просто лжец, как неожиданно(нет). Даже если Престиани и назвал Винисиуса обезьяной(когда прикрывал рот футболкой), он не мог этого слышать на расстоянии 5 метров, тем более 5 раз.
Комментарий скрыт
Дипломат Мбаппе, который на каждый матч, судям, что то говорит, даже клоуном, а фото и видео, его даже рядом не было, в этом моменте.
«Я не вижу никакой выгоды в том, чтобы он пошел к судье и взвалил на себя все эти страдания»

А я вижу. В каждом конфликте, в котором возникает тема расизма, есть эта выгода. Черный хороший, белый плохой, накажите белого. Причем в роли белого запросто может быть индеец (Луис Суарес).

Выдумали проблему из ничего. Поливать соперника любыми ругательствами можно, сказать что-то связанное с цветом кожи - нельзя. Бред полнейший!

И Винисиус просто ждал момент, чтобы взвиться на дыбы и помчаться орать, что его обезьяной обозвали. Никто не знает, что там Престиани говорил, но спектакль состоялся. И теперь сочувствующие предлагают ничего не проверять, просто поверить Винисиусу и в идеале дисквалифицировать всю Бенфику, а не одного Престиани. Охамели в конец!

Невозможно понять, почему вся эта тема не получит жесткий отпор и ее уже не заткнут. Если есть такое желание бороться с оскорболениями, то боритесь со всеми одинаково. Не может быть, чтобы одно грубое считалось допустимым, а другое нет.
Ответ korablev
«Я не вижу никакой выгоды в том, чтобы он пошел к судье и взвалил на себя все эти страдания» А я вижу. В каждом конфликте, в котором возникает тема расизма, есть эта выгода. Черный хороший, белый плохой, накажите белого. Причем в роли белого запросто может быть индеец (Луис Суарес). Выдумали проблему из ничего. Поливать соперника любыми ругательствами можно, сказать что-то связанное с цветом кожи - нельзя. Бред полнейший! И Винисиус просто ждал момент, чтобы взвиться на дыбы и помчаться орать, что его обезьяной обозвали. Никто не знает, что там Престиани говорил, но спектакль состоялся. И теперь сочувствующие предлагают ничего не проверять, просто поверить Винисиусу и в идеале дисквалифицировать всю Бенфику, а не одного Престиани. Охамели в конец! Невозможно понять, почему вся эта тема не получит жесткий отпор и ее уже не заткнут. Если есть такое желание бороться с оскорболениями, то боритесь со всеми одинаково. Не может быть, чтобы одно грубое считалось допустимым, а другое нет.
Да что ты. А зачем тогда мелкий говнюк майку на свой рот натягивал? Он этим действием себя закопал, и правильно его чмырит весь мир щас.
Ответ b_igh
Да что ты. А зачем тогда мелкий говнюк майку на свой рот натягивал? Он этим действием себя закопал, и правильно его чмырит весь мир щас.
А зачем все сейчас рот рукой закрывают? Все оскорбляют кого-то? Не можешь доказать что было сказано утухни. А теперь еще хорошо бы подать иск на невинного бразильца ща клевету например. И посмотреть как повернется конфликт.
«На видео фанаты показывают жесты обезьяны»

Видел на видео футболиста Реала стоящего у углового флажка и показывающего жесты обезьяны, фанатов не видел
Короче доказательств нет, но вини жертва и не может обманывать, а кто не согласен тот расист
Даже не знаю, что смешнее. "Реакция Винисиуса не может быть поддельной" или "всегда дипломатичный Мбаппе". Тот самый дипломат, что орет на судей и сливает тренера
Что он делал если бы был белым? На что бы ссылался после своей очередной грязной выходки? Не зря ему мяч не дали, внутри футбола знают насколько он мерзкий во всем
>>>Реакция Винисиуса не может быть поддельной

Да почему не может то?! Игрок с гнильцой, симулянт, провокатор. Как по мне ещё как может.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лиэм Росеньор: «Многие предвзяты к другим людям из-за их сексуальной ориентации, родной страны, религии, цвета кожи. Но судить нужно в соответствии с личностыми качествами»
19 февраля, 18:45
Чилаверт о расизме в адрес Винисиуса: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным»
19 февраля, 10:02
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Почему им с Мбаппе не верят – словам темнокожих нельзя доверять? Каждый раз одно и то же, как и с женщинами, пережившими насилие. В жертвах все еще сомневаются»
19 февраля, 09:17
Коллимор о конфликте Престианни с Винисиусом: «Следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если игрок не может общаться в рамках правил – надо наказывать»
18 февраля, 22:38
Альваро Арбелоа: «Нулевая терпимость к расизму должна быть безоговорочной. Верю Винисиусу, он не стал бы выдумывать. Никогда не буду сомневаться в его словах»
18 февраля, 20:58
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
7 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
20 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем