Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об инциденте с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.
Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главным арбитром встречи был Франсуа Летексье.
«Это сложная тема. Я смотрел игру и был очень заинтригован. В этой истории есть две разные составляющие. Во-первых, что произошло на поле, во-вторых, что произошло с болельщиками. И, наконец, то, что произошло после игры. Нам нужно это разделить.
Когда вы смотрите на сам момент и на реакцию Вини, она не может быть поддельной. Видно, что это была эмоциональная реакция. Я не вижу никакой выгоды для него в том, чтобы он пошел к судье и взвалил на себя все эти страдания. В тот момент он понял, что поступил правильно.
Килиан Мбаппе обычно всегда дипломатичен, но он очень четко выразил то, что видел и слышал. А еще есть игрок «Бенфики», который скрывал то, что говорил, под своей футболкой. На стадионе видно, как люди показывают жесты обезьяны, это есть на видео», – отметил Компани.
Я уж молчу про то, что Влахович всю свою карьеру в Италии от болельщиков Аталанты выслушивает песнопения про цыганское происхождение и всё в таком духе - вони тоже ноль. Смешно было, что когда был скандал с Кулибали (Наполи), на следующий же день во время флэш-интервью целый сектор фанатов Аталанты оскорблял Влаховича на национальной почве, а тот закатывал глаза и что вы думаете? НИ-ЧЕ-ГО.
Но Винисиус очень часто ведёт себя как обезьяна (агрессивность, задиристость, провокации) и тут чернокожие ни при чем - его не любят все кроме бразильцев и фанатов Реала (но это их человек, тут иначе и быть не могло). Лишь изредка кто-то пытается подчеркнуть, что дело не в цвете кожи, а в постоянных конфликтах, которые бразилец с лёгкостью находит.
P.S. У Оливера Кана какое прозвище было? ОБЕЗЬЯНА. Дикий, агрессивный, с квадратными жёсткими чертами лица, очень жёсткий мужик, но с добрым сердцем и дисциплиной. Хотя иногда доброе сердце испарялось)
Есть видео, где Престиани кричит 5 раз слово «hermano», то есть «братан».
Но нет ни одного видео, где он называет Винисиуса обезьяной.
Возможно он это сказал, когда прикрыл рот футболкой.
Но там Винисиус бежит буквально через секунду к судье, как только Престиани закрыл рот футболкой.
То есть Мбаппе просто лжец, как неожиданно(нет).
Даже если Престиани и назвал Винисиуса обезьяной(когда прикрывал рот футболкой), он не мог этого слышать на расстоянии 5 метров, тем более 5 раз.
А я вижу. В каждом конфликте, в котором возникает тема расизма, есть эта выгода. Черный хороший, белый плохой, накажите белого. Причем в роли белого запросто может быть индеец (Луис Суарес).
Выдумали проблему из ничего. Поливать соперника любыми ругательствами можно, сказать что-то связанное с цветом кожи - нельзя. Бред полнейший!
И Винисиус просто ждал момент, чтобы взвиться на дыбы и помчаться орать, что его обезьяной обозвали. Никто не знает, что там Престиани говорил, но спектакль состоялся. И теперь сочувствующие предлагают ничего не проверять, просто поверить Винисиусу и в идеале дисквалифицировать всю Бенфику, а не одного Престиани. Охамели в конец!
Невозможно понять, почему вся эта тема не получит жесткий отпор и ее уже не заткнут. Если есть такое желание бороться с оскорболениями, то боритесь со всеми одинаково. Не может быть, чтобы одно грубое считалось допустимым, а другое нет.
Видел на видео футболиста Реала стоящего у углового флажка и показывающего жесты обезьяны, фанатов не видел
Да почему не может то?! Игрок с гнильцой, симулянт, провокатор. Как по мне ещё как может.