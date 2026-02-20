Глушенков о том, у кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть: «Ни у кого. Пусть они у меня себе почерпнут. У Вендела пофигизм только»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил, что почерпнул бы у бразильских легионеров команды.
– У кого из бразильцев есть что почерпнуть?
– Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут.
– Даже у Вендела?
– Пофигизм только.
– Мне кажется, у вас с этим порядок.
– У меня-то да, но можно побольше.
– Барриос?
– Если только отбор, – заявил Глушенков.
В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков набрал 8+5 очков по системе «гол+пас».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Интересно, как он в Локо был вроде как адекватным и феерил
Очень глупый человек. Ощущение, что по уровню развития застрял на 4-5 годах, когда что на уме, то и на языке. Да и то, пятилетние дети уже знают, что не все можно говорить.
Но другие просто не несут это вовне.
Красавчик)
- У этого почерпнуть нечего
- Да вообще не удивил
Надо Клинику пересмотреть.
P.S. Иногда даже завидую пофигизму Глуша, у чела точно никаких переживаний и рефлексий, тупой как пробка
Помогает излечиться))
По крайней мере - мне🙂
Человек вообще не понимает что от него требуется играть только, желательно молча,а то как рот открывает сразу помои на всех льет