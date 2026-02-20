Глушенков о том, у кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть: «Ни у кого. Пусть они у меня себе почерпнут. У Вендела пофигизм только»

Глушенков о бразильцах «Зенита»: у Вендела возьму пофигизм, у Барриоса – отбор.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков ответил, что почерпнул бы у бразильских легионеров команды.

– У кого из бразильцев есть что почерпнуть?

– Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут.

– Даже у Вендела?

– Пофигизм только.

– Мне кажется, у вас с этим порядок.

– У меня-то да, но можно побольше.

– Барриос?

– Если только отбор, – заявил Глушенков.

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков набрал 8+5 очков по системе «гол+пас».