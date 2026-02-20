  • Спортс
  • Глушенков о том, у кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть: «Ни у кого. Пусть они у меня себе почерпнут. У Вендела пофигизм только»
142

Глушенков о том, у кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть: «Ни у кого. Пусть они у меня себе почерпнут. У Вендела пофигизм только»

Глушенков о бразильцах «Зенита»: у Вендела возьму пофигизм, у Барриоса – отбор.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил, что почерпнул бы у бразильских легионеров команды.

– У кого из бразильцев есть что почерпнуть?

– Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут.

– Даже у Вендела?

– Пофигизм только.

– Мне кажется, у вас с этим порядок.

– У меня-то да, но можно побольше.

Барриос?

– Если только отбор, – заявил Глушенков.

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков набрал 8+5 очков по системе «гол+пас».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Я смотрю в Зените прям команда, прям один целый организм! ))))
Интересно, как он в Локо был вроде как адекватным и феерил
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Я смотрю в Зените прям команда, прям один целый организм! )))) Интересно, как он в Локо был вроде как адекватным и феерил
Зазвездился
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Я смотрю в Зените прям команда, прям один целый организм! )))) Интересно, как он в Локо был вроде как адекватным и феерил
При чем тут вся команда, если есть вот один такой вот токсичный идиот с огромным ЧСВ? Подобные высказывания только от него идут.
Думаю, в конце сезона от него избавятся. От таких его интервью вреда куда больше, чем от его статы. Тем более он мягко говоря не может показывать стабильную игру, а тут на ровном месте обгадил одноклубников. В 90-е ему бы за такие слова товарищи по команде лицо бы разбили)
Очень глупый человек. Ощущение, что по уровню развития застрял на 4-5 годах, когда что на уме, то и на языке. Да и то, пятилетние дети уже знают, что не все можно говорить.
Ответ unreality
Думаю, в конце сезона от него избавятся. От таких его интервью вреда куда больше, чем от его статы. Тем более он мягко говоря не может показывать стабильную игру, а тут на ровном месте обгадил одноклубников. В 90-е ему бы за такие слова товарищи по команде лицо бы разбили) Очень глупый человек. Ощущение, что по уровню развития застрял на 4-5 годах, когда что на уме, то и на языке. Да и то, пятилетние дети уже знают, что не все можно говорить.
Вполне возможно если Дурану переведут его чушь, то он ему отобьет противную морду
Ответ unreality
Думаю, в конце сезона от него избавятся. От таких его интервью вреда куда больше, чем от его статы. Тем более он мягко говоря не может показывать стабильную игру, а тут на ровном месте обгадил одноклубников. В 90-е ему бы за такие слова товарищи по команде лицо бы разбили) Очень глупый человек. Ощущение, что по уровню развития застрял на 4-5 годах, когда что на уме, то и на языке. Да и то, пятилетние дети уже знают, что не все можно говорить.
Сейчас не разобьют, так как другим самим пофиг, возможно кроме Кержакова-мл и Шилова.
Но другие просто не несут это вовне.
Во долбит одноклубников.
Красавчик)
Ответ карабашка
Во долбит одноклубников. Красавчик)
нет, не красавчик
Ответ карабашка
Во долбит одноклубников. Красавчик)
Так держать! Конкурентам это на руку. Такими темпами не видать Зенитушке чемпионства в свое очередное столетие ))
С Дивеевым топ связка намечается.
- У этого почерпнуть нечего
- Да вообще не удивил
Ответ grevestor
С Дивеевым топ связка намечается. - У этого почерпнуть нечего - Да вообще не удивил
Никогда не понимал претензии к Дивееву за ту фразу
Вспомнил доктора Келсо: «У кого два больших пальца и кому на всё насрать?»

Надо Клинику пересмотреть.

P.S. Иногда даже завидую пофигизму Глуша, у чела точно никаких переживаний и рефлексий, тупой как пробка
Ответ ulysses24
Вспомнил доктора Келсо: «У кого два больших пальца и кому на всё насрать?» Надо Клинику пересмотреть. P.S. Иногда даже завидую пофигизму Глуша, у чела точно никаких переживаний и рефлексий, тупой как пробка
Великий сериал, недавно болел перед НГ - пересматривал в очередной раз)
Помогает излечиться))
По крайней мере - мне🙂
Ответ ulysses24
Вспомнил доктора Келсо: «У кого два больших пальца и кому на всё насрать?» Надо Клинику пересмотреть. P.S. Иногда даже завидую пофигизму Глуша, у чела точно никаких переживаний и рефлексий, тупой как пробка
Сейчас пересматриваю в очередной раз )))
Готовьтесь в комментариях писать «за что семак посадил глушенкова на лавку?»
Человек вообще не понимает что от него требуется играть только, желательно молча,а то как рот открывает сразу помои на всех льет
Ответ злоДей
Готовьтесь в комментариях писать «за что семак посадил глушенкова на лавку?» Человек вообще не понимает что от него требуется играть только, желательно молча,а то как рот открывает сразу помои на всех льет
Ну сидел он на лавке, а какой результат у Зенита был в том отрезке? играет он хорошо и видно, что ему не наплевать в отличии от некоторых безвольных легов, Характер и эго - это не новость, в этом как раз и заключается работа тренера тем более в такой команде как Зенит, где много сильных и амбициозных футболистов.
Ответ злоДей
Готовьтесь в комментариях писать «за что семак посадил глушенкова на лавку?» Человек вообще не понимает что от него требуется играть только, желательно молча,а то как рот открывает сразу помои на всех льет
Нормально всё. Заметил, что еще ни один адекватный болельщик плохого слова в адрес Глушенкова не сказал. А токсичных неадекватов чего слушать, у них все плохи - и Дзюба, и Соболев, и Черчесов, и даже Семак у них не тренер, а кто Мостовой лучше не упоминать.
Раз Венделу можно ставить ни во что команду и приезжать когда хочет, то и Глушенкову можно не уважать никого. Руководство Зенита сами взрастили такую культуру, теперь пожинайте плоды.
Решил накинуть нам на вентилятор, как будто мы от ситуации с Винисиусом отошли)))
Ответ Остужающий
Решил накинуть нам на вентилятор, как будто мы от ситуации с Винисиусом отошли)))
Этот хотя бы с одноклубниками в ладах, и они с ним. Максимка вообще что называется за метлой не следит
Ответ Остужающий
Решил накинуть нам на вентилятор, как будто мы от ситуации с Винисиусом отошли)))
Думаете специально про чернокожих господ спросили ?
Что там Халк когда-то говорил про гнилые яблоки?
