«Убью игрока, который не выкладывается на полную. Но они отдают все». Тренер «Леванте» Каштру – фанатам после 0:1 с «Вильярреалом»

Главный тренер «Леванте» Луиш Каштру заявил, что убьет футболистов, которые не будут выкладываться на полную.

Команда Каштру дома уступила «Вильярреалу» (0:1) в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги. «Леванте» сейчас занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

После матча тренер признался, что был «разочарован» результатом, но не игрой команды. Португалец вместе с игроками подошел к трибунам и пообщался с фанатами.

«Я сказал им, что думаю, что мы отдали максимум. Я не могу сказать ничего плохого о своих игроках, они пожертвовали всем. Если какой-то игрок не выкладывается на полную, я его убью… Но они отдают все», – рассказал Каштру.

Также специалист высказался о воскресной встрече с «Барселоной»: «Мы должны сыграть этот матч как финал. С тех пор, как я здесь, мы проигрывали из-за мелочей».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Бчк без Педри очень уязвим. Без него в центре бардак. Так если Леванте постарается и выдаст матч жизни, то почему бы и нет?)
Рекомендуем