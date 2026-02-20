«Убью игрока, который не выкладывается на полную. Но они отдают все». Тренер «Леванте» Каштру – фанатам после 0:1 с «Вильярреалом»
Главный тренер «Леванте» Луиш Каштру заявил, что убьет футболистов, которые не будут выкладываться на полную.
Команда Каштру дома уступила «Вильярреалу» (0:1) в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги. «Леванте» сейчас занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
После матча тренер признался, что был «разочарован» результатом, но не игрой команды. Португалец вместе с игроками подошел к трибунам и пообщался с фанатами.
«Я сказал им, что думаю, что мы отдали максимум. Я не могу сказать ничего плохого о своих игроках, они пожертвовали всем. Если какой-то игрок не выкладывается на полную, я его убью… Но они отдают все», – рассказал Каштру.
Также специалист высказался о воскресной встрече с «Барселоной»: «Мы должны сыграть этот матч как финал. С тех пор, как я здесь, мы проигрывали из-за мелочей».