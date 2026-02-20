«Убью игрока, который не выкладывается на полную. Но они отдают все». Тренер «Леванте» Каштру – фанатам после 0:1 с «Вильярреалом»

Тренер «Леванте»: убью игрока, если он не будет выкладываться, но они отдают все.

Главный тренер «Леванте» Луиш Каштру заявил, что убьет футболистов, которые не будут выкладываться на полную.

Команда Каштру дома уступила «Вильярреалу » (0:1) в перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги . «Леванте » сейчас занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

После матча тренер признался, что был «разочарован» результатом, но не игрой команды. Португалец вместе с игроками подошел к трибунам и пообщался с фанатами.

«Я сказал им, что думаю, что мы отдали максимум. Я не могу сказать ничего плохого о своих игроках, они пожертвовали всем. Если какой-то игрок не выкладывается на полную, я его убью… Но они отдают все», – рассказал Каштру.

Также специалист высказался о воскресной встрече с «Барселоной»: «Мы должны сыграть этот матч как финал. С тех пор, как я здесь, мы проигрывали из-за мелочей».