Лаутаро может пропустить около месяца из-за растяжения икроножной мышцы. Форвард «Интера» получил травму в матче с «Буде-Глимт»
Лаутаро Мартинес может пропустить около месяца из-за травмы.
У нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса выявлено растяжение икроножной мышцы левой ноги.
Состояние аргентинского футболиста вновь оценят на следующей неделе.
Как пишет Sky Sport, Лаутаро может пропустить около месяца из-за повреждения, полученного в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Буде-Глимт» (1:3).
В этом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 4 передачи в 25 матчах Серии А. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Интера»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поиграл на пластмашке. )
Интересно кто следующий соперник будет у Будё Глимт?
Интересно кто следующий соперник будет у Будё Глимт?
Из чемпионата Норвегии. Потому что мой Интер пройдёт на следующей этап. Хотя Будет играет отлично.
Интересно кто следующий соперник будет у Будё Глимт?
Победитель пары Интер - Буде выходит на Манчестер Сити или Спортинг
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем