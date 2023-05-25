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Был или не был пенальти? Фофана задел пятку Бруну Фернандеша в штрафной

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Судья на точку не указал.

На исходе получаса игры «Юнайтед» и «Челси» (2:0) защитник «синих» Уэсли Фофана в борьбе задел ногой пятку хавбека «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

Главный судья матча Стюарт Эттуэлл находился в нескольких метрах от эпизода и развел руки в стороны, демонстрируя, что все видел и не считает, что был фол.

«Юнайтед» продолжил свою атаку, а Бруну провел на газоне около минуты, затем поднялся и захромал в сторону своих игроков. Скорее всего, VAR отработал в тихом режиме и также решил, что ничего не было.

А вы как думаете, был ли в моменте между Уэсли Фофана и Бруну Фернандешом пенальти? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Frenkiee
100процентовый пенальти. Даже адекватные фанаты Челси скажут что это пенальти
+14
-1
+13
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Azizbek Jamalov
Контакт сзади, рядом нет мяча. VAR зачем?
+3
-1
+2
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Ksandvankneshas
Бруно таки заработал на нём пеналь
+1
0
+1
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Dauren Ussenov
Ответ Frenkiee
100процентовый пенальти. Даже адекватные фанаты Челси скажут что это пенальти
Я вот считаю себя адекватным и то, что пенальти не было, т.к. не было угрозы воротам.
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Dauren Ussenov
Ответ Ksandvankneshas
Бруно таки заработал на нём пеналь
Заработал или не заработал - не в том справедливость. Примечательно то, что Бруно вместо возвращения в игру, ходит пешком и долго что-то бурчит - замечено не первый раз.
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