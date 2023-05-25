Судья на точку не указал.

На исходе получаса игры «Юнайтед» и «Челси» (2:0) защитник «синих» Уэсли Фофана в борьбе задел ногой пятку хавбека «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

Главный судья матча Стюарт Эттуэлл находился в нескольких метрах от эпизода и развел руки в стороны, демонстрируя, что все видел и не считает, что был фол.

«Юнайтед» продолжил свою атаку, а Бруну провел на газоне около минуты, затем поднялся и захромал в сторону своих игроков. Скорее всего, VAR отработал в тихом режиме и также решил, что ничего не было.

А вы как думаете, был ли в моменте между Уэсли Фофана и Бруну Фернандешом пенальти? Пишите в комментариях.