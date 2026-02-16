Кейн включен в сборную недели в Бундеслиге от Kicker в 9-й раз за этот сезон. Никто другой не попадал в эту команду больше 5 раз
Харри Кейн лидирует по количеству попаданий в сборную лучших игроков недели в Бундеслиге по версии Kicker.
В матче против «Вердера» в 22-м туре чемпионата Германии (3:0) нападающий «Баварии» сделал дубль. Журнал Kicker включил англичанина в команду недели в девятый раз за этот сезон. Его ближайшие преследователи по этому показателю – Майкл Олисе («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг») и Дениз Ундав («Штутгарт») – попадали в эту сборную по 5 раз.
Весь состав символической сборной выглядит так:
Вратарь: Кауан Сантос («Айнтрахт»);
Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»);
Полузащитники: Эрнест Поку («Байер»), Леон Горетцка («Бавария»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд);
Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Харри Кейн («Бавария»), Рансфорд Кенигсдорффер («Гамбург»).
Игроком недели был признан Юлиан Рюэрсон.