Кейн включен в сборную недели в Бундеслиге от Kicker в 9-й раз за этот сезон. Никто другой не попадал в эту команду больше 5 раз

Харри Кейн в 9-й раз за сезон попал в команду недели в Бундеслиге от Kicker.

Харри Кейн лидирует по количеству попаданий в сборную лучших игроков недели в Бундеслиге по версии Kicker.

В матче против «Вердера» в 22-м туре чемпионата Германии (3:0) нападающий «Баварии» сделал дубль. Журнал Kicker включил англичанина в команду недели в девятый раз за этот сезон. Его ближайшие преследователи по этому показателю – Майкл Олисе («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг ») и Дениз Ундав («Штутгарт») – попадали в эту сборную по 5 раз.

Весь состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Кауан Сантос («Айнтрахт »);

Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»);

Полузащитники: Эрнест Поку («Байер»), Леон Горетцка («Бавария»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Харри Кейн («Бавария»), Рансфорд Кенигсдорффер («Гамбург»).

Игроком недели был признан Юлиан Рюэрсон.