  Кейн включен в сборную недели в Бундеслиге от Kicker в 9-й раз за этот сезон. Никто другой не попадал в эту команду больше 5 раз
Кейн включен в сборную недели в Бундеслиге от Kicker в 9-й раз за этот сезон. Никто другой не попадал в эту команду больше 5 раз

Харри Кейн в 9-й раз за сезон попал в команду недели в Бундеслиге от Kicker.

Харри Кейн лидирует по количеству попаданий в сборную лучших игроков недели в Бундеслиге по версии Kicker.

В матче против «Вердера» в 22-м туре чемпионата Германии (3:0) нападающий «Баварии» сделал дубль. Журнал Kicker включил англичанина в команду недели в девятый раз за этот сезон. Его ближайшие преследователи по этому показателю – Майкл Олисе («Бавария»), Давид РаумРБ Лейпциг») и Дениз Ундав («Штутгарт») – попадали в эту сборную по 5 раз. 

Весь состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Кауан Сантос («Айнтрахт»);

Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»);

Полузащитники: Эрнест Поку («Байер»), Леон Горетцка («Бавария»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Харри Кейн («Бавария»), Рансфорд Кенигсдорффер («Гамбург»). 

Игроком недели был признан Юлиан Рюэрсон.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Kicker
Единственное помню, практически все говорили, что Бавария не скоро найдет достойную замену Левандовски... Мое мнение, что еще лучше заимела )))
Единственное помню, практически все говорили, что Бавария не скоро найдет достойную замену Левандовски... Мое мнение, что еще лучше заимела )))
Бавария конечно безусловный лидер немецкого футбола, но Кейн реально много забивает, даже по баварским меркам за свой клуб, да и в сборной и за Тоттенхэм он играет или играл классно и результативно, причём Харри умеет хорошо ассистировать партнерам и хорошо чувствовать себя в роли атакующего полузащитника, очень разносторонний и умный футболист по-моему мнению, крайне полезный и заметный на поле!
Снимаю шляпу перед Кейном - он великолепен! Но, при этом, считаю, что в этом сезоне Майкл Олисе играет в Баварии не меньшую роль, чем Харри и заслуживает чаще попадать в сборные тура!
Удивительно то, что всего лишь в 9-й раз
А какой рекорд вообще за все время?
Да ну, думаю даже самые упоротые болели так не говорили
Просто лучший
