Колосков о Мали и Гватемале: «Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Примерно наш уровень. Как раз то, что нужно для сборной»
Вячеслав Колосков: сборные Мали и Гватемалы – примерно наш уровень.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень следующих соперников сборной России.
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.
«Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Как раз то, что нужно для нашей сборной. Думаю, что это примерно наш уровень. Будет лишняя возможность убедиться в том, в каком состоянии находятся кандидаты в сборную команды.
Это вызовет большой интерес у фанатов. Сможем посмотреть, что у нас сегодня есть в наличии, чтобы быть наготове, если нас вдруг относительно быстро допустят до международных соревнований. Во всех смыслах хорошие партнеры для игры», – сказал Колосков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Я посмотрю, как наши с ними сыграют, особенно учитывая шапкозакидательское настроение
Или вы не про Колоскова?)
Наши тоже то попадали на ЧМ, то не попадали, уровень сопоставимый, хотя мы и лёгкие фавориты.
К слову, лучший бомбардир Гватемалы что в во втором групповом раунде отбора, что в третьем по системе гол+пас был лучше того же Угальде и Николсона, которые феерят в РФПЛ.
С другой стороны, уже надоело слушать мнение, какие слабые спарринг-партнеры у сборно, но что есть - то есть. Матчи проводить нужно? Нужно. А выбор не так велик у сверхдержавы, которая не находится в изоляции.