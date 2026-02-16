Колосков о Мали и Гватемале: «Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Примерно наш уровень. Как раз то, что нужно для сборной»

Вячеслав Колосков: сборные Мали и Гватемалы – примерно наш уровень.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень следующих соперников сборной России.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Как раз то, что нужно для нашей сборной. Думаю, что это примерно наш уровень. Будет лишняя возможность убедиться в том, в каком состоянии находятся кандидаты в сборную команды.

Это вызовет большой интерес у фанатов. Сможем посмотреть, что у нас сегодня есть в наличии, чтобы быть наготове, если нас вдруг относительно быстро допустят до международных соревнований. Во всех смыслах хорошие партнеры для игры», – сказал Колосков.