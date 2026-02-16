  • Спортс
  • Колосков о Мали и Гватемале: «Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Примерно наш уровень. Как раз то, что нужно для сборной»
31

Колосков о Мали и Гватемале: «Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Примерно наш уровень. Как раз то, что нужно для сборной»

Вячеслав Колосков: сборные Мали и Гватемалы – примерно наш уровень.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень следующих соперников сборной России. 

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Команды средние, не из самого дна мировой иерархии. Как раз то, что нужно для нашей сборной. Думаю, что это примерно наш уровень. Будет лишняя возможность убедиться в том, в каком состоянии находятся кандидаты в сборную команды.

Это вызовет большой интерес у фанатов. Сможем посмотреть, что у нас сегодня есть в наличии, чтобы быть наготове, если нас вдруг относительно быстро допустят до международных соревнований. Во всех смыслах хорошие партнеры для игры», – сказал Колосков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
31 комментарий
Ничего себе как почетный президент РПЛ нашу сборную опустил.
Ответ Владимир_1116552235
Ничего себе как почетный президент РПЛ нашу сборную опустил.
А как ее не опускать, если ее возглавляет тренер-любитель Карпин)
Ответ Владимир_1116552235
Ничего себе как почетный президент РПЛ нашу сборную опустил.
Как есть сказал
Были времена, когда для нас сборная Гватемалы все-таки считалась дном..
Ответ Singidunum1389
Были времена, когда для нас сборная Гватемалы все-таки считалась дном..
Сейчас такие же времена. Мнение ноющего Колоскова это только мнение Колоскова.
Ответ Singidunum1389
Были времена, когда для нас сборная Гватемалы все-таки считалась дном..
Тогда мы сами дна ещё не достигли)
Ну с Гватемалой понятно. А насчет Мали: команда вылетела в 1/4 кубка Африки от победителя турнира, играя второй тайм в меньшестве. 0:1. Причем в меньшинстве весь тайм малийцы очень достойно смотрелись и должны были забить два раза.

Я посмотрю, как наши с ними сыграют, особенно учитывая шапкозакидательское настроение
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Ну с Гватемалой понятно. А насчет Мали: команда вылетела в 1/4 кубка Африки от победителя турнира, играя второй тайм в меньшестве. 0:1. Причем в меньшинстве весь тайм малийцы очень достойно смотрелись и должны были забить два раза. Я посмотрю, как наши с ними сыграют, особенно учитывая шапкозакидательское настроение
Наши в более топовых составах умудрялись с Андоррами обзыряниваться, так что вообще не понимаю этой гордыни. А что, надо Аргентину с Испанией подавать?
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Наши в более топовых составах умудрялись с Андоррами обзыряниваться, так что вообще не понимаю этой гордыни. А что, надо Аргентину с Испанией подавать?
Я не говорю, что нужны соперники сильнее. Я говорю, что не нужно закидывать шапками соперника, который запросто может сбить спесь нашим чудо-футболистам
Ну, как и обещал РФС. Команды из сотни рейтинга ФИФА.
после определенного возраста нужно уходить на пенсию все-таки
Ответ shepardjack
после определенного возраста нужно уходить на пенсию все-таки
Он там и находится. Никаких реальных должностей не занимает.
Или вы не про Колоскова?)
Мали посильнее Гватемалы
Ну пусть с амкалом сыграют тогда, как пример 🤣
Если что, то Гватемала - команда, которая входит в тот самый расширенный список расширенного ЧМ, как раз уровень 33-48 команды мира (одного очка не хватило, чтобы попасть в финальную часть ЧМ, попал Суринам тот самый, который сразится с Боливией в стыках).

Наши тоже то попадали на ЧМ, то не попадали, уровень сопоставимый, хотя мы и лёгкие фавориты.

К слову, лучший бомбардир Гватемалы что в во втором групповом раунде отбора, что в третьем по системе гол+пас был лучше того же Угальде и Николсона, которые феерят в РФПЛ.
Как Колосков гиперироничен.
С другой стороны, уже надоело слушать мнение, какие слабые спарринг-партнеры у сборно, но что есть - то есть. Матчи проводить нужно? Нужно. А выбор не так велик у сверхдержавы, которая не находится в изоляции.
