Кубарси о Ла Масии: «С Ямалем было легко играть – даешь ему мяч, он решает исход матча. С Берналем у нас была одна схема на угловых, которая помогла мне немало забить»

Кубарси о Ла Масии: с Ямалем было легко, Берналь помогал забивать с угловых.

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси вспомнил о времени, когда играл за клубную академию.

«Поначалу я ежедневно ездил из Жироны на тренировки после обеда. Вечером я возвращался домой спать, мы проводили в дороге часы напролет. Так продолжалось четыре года. Начиная с уровня U16, поскольку мы тренировались и по утрам, я жил в Ла Масии.

Мы с Марком Берналем часто использовали одну и ту же схему на угловых: он делал мощный, высокий кросс на дальнюю штангу, я быстро подбегал и переигрывал соперников благодаря своему росту. Таким образом я забил немало голов!

У меня и Ламина [Ямаля] были почти одинаковые карьерные пути. Он прогрессировал еще быстрее к концу. С ним очень легко играть. Даешь ему мяч, и он решит исход матча. С самого детства у него была эта способность решить исход игры. Однажды на тренировке, во время игры один на один, он обыграл меня, я поскользнулся и упал на землю. Он дразнил меня из-за этого всю последующую неделю. Но он не упоминает, что он ударил… по мне! (Смеется.) Пока это не заканчивается голом, для защитника это нормально», – сказал 19-летний Кубарси.