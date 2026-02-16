Трубин про гол «Реалу»: «Безумие, этот момент всегда будет со мной. Я просто побежал и сделал движение головой, как будто я нападающий. Когда вы играете, вы не думаете»

Анатолий Трубин: гол «Реалу» – безумие, он навсегда останется со мной.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вспомнил, как забил «Реалу ».

Португальская команда обыграла испанскую в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:2). Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места.

«Для меня это все еще безумие. Иногда я не могу поверить, что это произошло. Сегодня я закончил тренировку, и болельщик остановил меня, чтобы сфотографироваться — он сказал: «Хороший гол». Такого раньше никогда не случалось. Это безумие. Этот момент всегда будет со мной.

Мы выигрывали, так я не торопился. Я вообще не понимал, почему болельщики начали кричать, почему некоторые из моих партнеров по команде показывали на меня пальцами – «один, один, один» – я не понимал. Но когда мы подавали штрафной, тренер [Жозе Моуринью ] показал мне, чтобы я шел в штрафную, тогда я спросил кого-то: «Нам нужен еще один гол?»

Когда вы играете, вы не думаете. Вы просто делаете. В этот момент все произошло так быстро. Может быть, потому, что подача была такой идеальной, может быть, потому, что это [гол] должно было случиться, для меня это было естественно, легко пришло само собой.

В такой момент нужно рисковать. Нужно выкладываться на полную. Если мне нужно забивать, я должен идти вперед, чтобы порадовать наших болельщиков и сделать «Бенфику» лучше. Я просто побежал, а потом сделал движение головой, как будто я нападающий. Это было безумие», – приводит слова Трубина The Athletic.