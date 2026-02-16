Гаврилов о матчах России: «Мали и Гватемала лучше сборной Ваганьковского кладбища. Первые еще могут навязать борьбу, а с Гватемалой результат будет как с Кубой»

Гаврилов о матчах России: Мали и Гватемала лучше сборной Ваганьковского кладбища.

Бывший главный тренер сборной ДР Конго Юрий Гаврилов высказался о товарищеских матчах России с Мали и Гватемалой.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

Мали сейчас занимает 54-е место в рейтинге ФИФА , Гватемала – 94-е. Россия располагается на 36-й позиции.

«Я работал в сборной Конго в 2001 году. Помню, что Мали считалась средней командой. Про Гватемалу ничего не могу сказать. В рейтинге ФИФА она находится низко.

Мали еще может навязать России борьбу. А результат матча с Гватемалой будет такой же, как с Кубой (8:0). Но сейчас мало кто готов играть со сборной России. Из этих матчей наша команда не извлечет пользы.

Сборная Ваганьковского кладбища? Мали и Гватемала лучше сборной Ваганьковского кладбища. Перед матчем с Брунеем я просто пошутил, когда сказал об этом», – сказал Гаврилов.

В октябре бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР высмеял встречу России с Брунеем (11:0), заявив : «Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища».