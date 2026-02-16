Гаврилов о матчах России: «Мали и Гватемала лучше сборной Ваганьковского кладбища. Первые еще могут навязать борьбу, а с Гватемалой результат будет как с Кубой»
Бывший главный тренер сборной ДР Конго Юрий Гаврилов высказался о товарищеских матчах России с Мали и Гватемалой.
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.
Мали сейчас занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, Гватемала – 94-е. Россия располагается на 36-й позиции.
«Я работал в сборной Конго в 2001 году. Помню, что Мали считалась средней командой. Про Гватемалу ничего не могу сказать. В рейтинге ФИФА она находится низко.
Мали еще может навязать России борьбу. А результат матча с Гватемалой будет такой же, как с Кубой (8:0). Но сейчас мало кто готов играть со сборной России. Из этих матчей наша команда не извлечет пользы.
Сборная Ваганьковского кладбища? Мали и Гватемала лучше сборной Ваганьковского кладбища. Перед матчем с Брунеем я просто пошутил, когда сказал об этом», – сказал Гаврилов.
В октябре бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР высмеял встречу России с Брунеем (11:0), заявив: «Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища».
Яшин, братья Старостины, Эдик Стрельцов там покоятся .
А если правильно помню, то и Никиту Палыча именно там похоронили , вот буквально, недавно
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке поменять.