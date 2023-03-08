Каземиро знает, кто может идеально укрепить полузащиту «Манчестер Юнайтед». Уже предложил его кандидатуру клубу
Заплатить за него придется немало.
Сообщается, что Каземиро предложил «Манчестер Юнайтед» подписать звезду «Реала» Эдуардо Камавинга.
Согласно информации от нескольких изданий, специализирующихся на новостях о «МЮ», английский клуб готов приложить усилия, чтобы подписать 20-летнего полузащитника этим летом.
Тен Хаг ищет высококлассного полузащитника, который будет играть вместе с Каземиро в следующем сезоне. А поскольку «Арсенал» лидирует в гонке за Деклана Райса, главный тренер сосредоточил свой интерес на французе.
Каземиро, похоже, сыграл большую роль в этом решении. Утверждается, что он сказал руководителям «Манчестер Юнайтед» подписать Эдуардо, поскольку он уверен, что его качества идеально подходят команде.
Камавинга пробился в стартовый состав Карло Анчелотти, несмотря на жесткую конкуренцию за места в полузащите, исходившую от Луки Модрича, Тони Крооса, Феде Вальверде и Орельена Тчуамени.
Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов выложить за Камавинга невероятную сумму в 130 миллионов евро (115 миллионов фунтов стерлингов). В таком случае этот трансфер станет рекордным в истории клуба, превысив сумму в 89 миллионов фунтов стерлингов, которые они потратили на Поля Погба в 2016 году.
Где то я это слышал,но чтоб рядом с его именем стояла сумма 115млн£,это что ли отступные?