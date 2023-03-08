Заплатить за него придется немало.

Сообщается, что Каземиро предложил «Манчестер Юнайтед» подписать звезду «Реала» Эдуардо Камавинга.

Согласно информации от нескольких изданий, специализирующихся на новостях о «МЮ», английский клуб готов приложить усилия, чтобы подписать 20-летнего полузащитника этим летом.

Тен Хаг ищет высококлассного полузащитника, который будет играть вместе с Каземиро в следующем сезоне. А поскольку «Арсенал» лидирует в гонке за Деклана Райса, главный тренер сосредоточил свой интерес на французе.

Каземиро, похоже, сыграл большую роль в этом решении. Утверждается, что он сказал руководителям «Манчестер Юнайтед» подписать Эдуардо, поскольку он уверен, что его качества идеально подходят команде.

Камавинга пробился в стартовый состав Карло Анчелотти, несмотря на жесткую конкуренцию за места в полузащите, исходившую от Луки Модрича, Тони Крооса, Феде Вальверде и Орельена Тчуамени.

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов выложить за Камавинга невероятную сумму в 130 миллионов евро (115 миллионов фунтов стерлингов). В таком случае этот трансфер станет рекордным в истории клуба, превысив сумму в 89 миллионов фунтов стерлингов, которые они потратили на Поля Погба в 2016 году.