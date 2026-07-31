С Матеусом Куньей случилась маленькая неприятность в родной Бразилии. В муниципалитете Санта-Рита машина нападающего сломалась – он оказался на обочине дороги. К счастью, рядом оказалась автомастерская, где Кунье смогли помочь. Судя по всему, автомобилю потребовалась замена заднего колеса.

Механик по имени Денилсон отказался брать с футболиста деньги. Аргумент простой – он просто благодарен за радость, которую Матеус принес ему своей игрой. Кунья решил ответить добром на добро и сделал рекламу автосервиса.

Прорекламировал скромный семейный бизнес на аудиторию в 6 млн человек!

Если вдруг окажетесь в Санта-Рите и вам понадобится помощь с починкой авто, можете обратиться в мастерскую под названием JN Comércio e Serviços.

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