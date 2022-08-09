Бен Фостер рассказал, как Гари Невилл заключал контракты с «МЮ» без агента

Бен Фостер рассказал, что в свое время обратился к капитану «МЮ» Гари Невиллу за советом по поводу нового контракта с «Олд Траффорд». По словам бывшего голкипера, Невилл посоветовал ему самому представлять свои интересы во время переговоров.

Фостер рассказал talkSport:

«Когда я играл за «МЮ», то был молод, я помню, что мне предстояло подписать новый контракт, я схватил Гари Невилла и спросил: «Слушай, я собираюсь подписать контракт, мне нужен совет».

«Он говорит: «Кто твой агент?». Я ему ответил, а он спросил, зачем мне вообще агент. Я говорю: «Ну слушай, мне 23 года, я не очень-то хочу сидеть с сэром Алексом Фергюсоном и Дэвидом Гиллом и пытаться выбить себе условия».

«На это Гари ответил, что всегда сам ведет переговоры по контракту. Я ему говорю, мол, ну да, ты все-таки Гари Невилл».

«А Гари сказал: «Я сажусь с ними в кабинете и говорю, что стою этих денег, и они никак не могут сказать мне обратного. Потому что в противном случае я скажу: «Что? Я недостаточно хорош для вас?». Нужно проявить характер, нужно понимать, чего ты стоишь, если собираешься вести переговоры».

Фостер перешел в «Юнайтед» из «Сток Сити» в 2005 году и провел пять лет на «Олд Траффорд», а затем ушел в «Бирмингем Сити» в 2010 году, сыграв всего 23 матча за «красных дьяволов».

До недавнего времени Фостер выступал в «Уотфорде», который покинул в конце прошлого сезона.

Гари Невилл провел всю свою карьеру в «Юнайтед», завершив ее в 2011 году.