Арбелоа не согласен, что «Реал» достиг дна: «Где же тогда другие клубы? Мы не остались без трофеев на 50 лет. «Мадрид» снова начнет побеждать благодаря высоким стандартам и хладнокровию»

Арбелоа: если «Реал» на дне, где же тогда другие?.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа считает, что неудачный период клуба не продлится долго.

– Считаете ли вы, что в этом сезоне клуб достиг дна?

– Меня это удивляет... Где же тогда другие клубы? Мы не остались без трофеев на 50 лет.

Очевидно, что «Реал» находится там, где он сейчас, благодаря высоким требованиям и постоянному стремлению быть лучше. Не знаю, осмелится ли кто-нибудь сказать, что «Реал» ничего не выиграет в следующем сезоне. Я – нет.

Мне непонятно это ощущение институциональной нестабильности, расколотой раздевалки... «Реал» долгое время многое делал правильно – это надежный с финансовой точки зрения клуб с грамотным руководством и отличными игроками, и я уверен, что летом клуб проведет необходимый анализ, чтобы сделать команду еще сильнее.

Но это спорт – невозможно каждый год выигрывать Лигу чемпионов или Ла Лигу. Уверен, что благодаря хладнокровию и высоким стандартам «Реал» снова будет побеждать, – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Овьедо».