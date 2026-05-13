  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа не согласен, что «Реал» достиг дна: «Где же тогда другие клубы? Мы не остались без трофеев на 50 лет. «Мадрид» снова начнет побеждать благодаря высоким стандартам и хладнокровию»
54

Арбелоа не согласен, что «Реал» достиг дна: «Где же тогда другие клубы? Мы не остались без трофеев на 50 лет. «Мадрид» снова начнет побеждать благодаря высоким стандартам и хладнокровию»

Арбелоа: если «Реал» на дне, где же тогда другие?.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что неудачный период клуба не продлится долго.

– Считаете ли вы, что в этом сезоне клуб достиг дна?

– Меня это удивляет... Где же тогда другие клубы? Мы не остались без трофеев на 50 лет. 

Очевидно, что «Реал» находится там, где он сейчас, благодаря высоким требованиям и постоянному стремлению быть лучше. Не знаю, осмелится ли кто-нибудь сказать, что «Реал» ничего не выиграет в следующем сезоне. Я – нет.

Мне непонятно это ощущение институциональной нестабильности, расколотой раздевалки... «Реал» долгое время многое делал правильно – это надежный с финансовой точки зрения клуб с грамотным руководством и отличными игроками, и я уверен, что летом клуб проведет необходимый анализ, чтобы сделать команду еще сильнее.

Но это спорт – невозможно каждый год выигрывать Лигу чемпионов или Ла Лигу. Уверен, что благодаря хладнокровию и высоким стандартам «Реал» снова будет побеждать, – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Овьедо».

«Зенит» уже точно чемпион?34866 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо Арбеола сторонник той мысли, что дно - бездонное
Ответ Арсений1990
Видимо Арбеола сторонник той мысли, что дно - бездонное
Или есть второе дно ;)
Ответ marchellinos
Или есть второе дно ;)
Тоже хорошая версия)
Хладнокровия в нынешнем Реале уж точно нет. Его не стало с уходом Тони и Луки.
Ответ Рашпель793
Хладнокровия в нынешнем Реале уж точно нет. Его не стало с уходом Тони и Луки.
А также здоровой агрессии - с уходом Рамоса, он бы этих нытиков быстро научил Родину любить.
Ответ Max Semenik
А также здоровой агрессии - с уходом Рамоса, он бы этих нытиков быстро научил Родину любить.
Родину можно не только любить, но и играть за нее. Пересу на заметку.
>> благодаря хладнокровию и высоким стандартам «Реал» снова будет побеждать

Побеждать благодаря стандартам — это про пенальти?
Возможно и будут побеждать, но без тебя. Да и пока этот бардак в клубе не уладят, ничего путного не выйдет. Я наделся, что Флорентино на вчерашней пресс-конференции выйдет и разнесет клуб и руководство за то, что творится с командой и что клуб поменяет курс, а получилось какая-то ерунда про Негрейру и ультрас. Грустно, что такой великий клуб опускается до такой ерунды.
Ответ corazon blanco
Возможно и будут побеждать, но без тебя. Да и пока этот бардак в клубе не уладят, ничего путного не выйдет. Я наделся, что Флорентино на вчерашней пресс-конференции выйдет и разнесет клуб и руководство за то, что творится с командой и что клуб поменяет курс, а получилось какая-то ерунда про Негрейру и ультрас. Грустно, что такой великий клуб опускается до такой ерунды.
Так начинать нужно было бы с себя. Мало кто умеет признавать ошибки. Особенно в таком возрасте.
С каждым интервью он выглядит все хуже и хуже. Лучше без тренера чем такого
Я не обкакался, это Негрейра мне в штаны навалил
Реал будет побеждать только при условии, если Перес разгонит всех этих токсичных токсиков и дармоедов, в первую очередь Мбаппе, и начнёт строить системный футбол как Флик в Барселоне, Энрике в ПСЖ, например. Так что до самой смерти Флорентино с нынешней тенденцией быть Реалу бестрофейником.
Ответ Black Phoenix
Реал будет побеждать только при условии, если Перес разгонит всех этих токсичных токсиков и дармоедов, в первую очередь Мбаппе, и начнёт строить системный футбол как Флик в Барселоне, Энрике в ПСЖ, например. Так что до самой смерти Флорентино с нынешней тенденцией быть Реалу бестрофейником.
а как он выгонит Мбаппе, если сам его и привел?) как говорится:
-памятник сидит?
- во дядя дает, кто ж его посадит? он же памятник!
Ответ Black Phoenix
Реал будет побеждать только при условии, если Перес разгонит всех этих токсичных токсиков и дармоедов, в первую очередь Мбаппе, и начнёт строить системный футбол как Флик в Барселоне, Энрике в ПСЖ, например. Так что до самой смерти Флорентино с нынешней тенденцией быть Реалу бестрофейником.
Про необходимость системного футбола в «Мадриде» я слышал и 10, и 15 лет назад. Но выяснилось, что побеждать можно и без системной системы.
Судя по конфе Фло - дно еще впереди)
Откуда Арбелоа в курсе про Московское Динамо? ))
Если Песков надоест, можно Арбелоа попробовать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа согласен со словами Переса про кражу титулов: «Если дело Негрейры раскроют – здорово. Это немыслимо для всех в футболе. Все болельщики «Реала» разделают это мнение»
13 мая, 09:56
Фанаты «Барселоны» скандировали «Конус, оставайся!» и «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона», празднуя победу клуба в Ла Лиге
11 мая, 12:49Видео
Арбелоа о своем будущем: «Поговорим с «Реалом». Хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних матчах»
11 мая, 08:17
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
1 минуту назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
2 минуты назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
22 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
34 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
40 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
47 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
55 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
сегодня, 10:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
11 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем