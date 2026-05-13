44

«МЮ» начнет переговоры с Кэрриком до последнего матча в сезоне (Sky Sports)

«МЮ» в ближайшее время начнет переговоры с Кэрриком.

«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Майклом Кэрриком до окончания сезона.

По информации Sky Sports, официальные переговоры с тренером по поводу продолжения работы начнутся до матча с «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ, который пройдет 24 мая.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе этого года, сменив в должности Рубена Аморима. В 15 матчах под его руководством «МЮ» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил.

Манкунианцы занимают третье место в таблице АПЛ за два тура до конца сезона, набрав 65 очков и обеспечив себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Зенит» уже точно чемпион?34691 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports News
logoМайкл Кэррик
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В конце последнего матча сезона анонсируют контракт. Красиво. Заслужил
Ответ Английский маньяк
В конце последнего матча сезона анонсируют контракт. Красиво. Заслужил
Чем заслужил? Багаж физухи Аморима закончился, игра тошнотворная, страшно подумать что будет дальше
Ответ Английский маньяк
В конце последнего матча сезона анонсируют контракт. Красиво. Заслужил
И мотивация на последними играми.
Здравое решение от руководства МЮ, что неожиданно.
Не являюсь сторонником назначения Майкла на постоянной основе и боюсь что по осени МЮ придётся искать нового временного тренера. В любом случае удачи Майклу и надеюсь, что я ошибаюсь на его счет
Ответ Censormorum
Не являюсь сторонником назначения Майкла на постоянной основе и боюсь что по осени МЮ придётся искать нового временного тренера. В любом случае удачи Майклу и надеюсь, что я ошибаюсь на его счет
Главное не искать нового Тен Хага или Аморима
Миша заслужил😎
Ответ Gildas
Миша заслужил😎
Пока на сезон.
Потом смотреть и думать
Здравое решение, но все равно не потянет. На это несколько факторов.
- Игры в ЛЧ
- Подготовка к сезону
- Скорее всего Бруну не сможет повторить такой же перфоманс
- Некоторые матч были вытянуты на морально волевых у не самых сильных соперников
Ответ arsena1
Здравое решение, но все равно не потянет. На это несколько факторов. - Игры в ЛЧ - Подготовка к сезону - Скорее всего Бруну не сможет повторить такой же перфоманс - Некоторые матч были вытянуты на морально волевых у не самых сильных соперников
Да как знать. С одной стороны, может и не потянет, примеров много. С другой - есть примеры Зидана и Пепа, которых никто не знал, какие они тренеры. А они потянули
Ответ kaviknat
Да как знать. С одной стороны, может и не потянет, примеров много. С другой - есть примеры Зидана и Пепа, которых никто не знал, какие они тренеры. А они потянули
И у Зидана, и у Пепа были лучшие игроки в расцвете сил. Было бы странно, если бы Пеп не преуспел с КДБ в составе, который на тот момент недавно перешел в Сити. У Каррика расклад другой. Его самый сильный и всегда доступный игрок выдал лучший сезон в жизни. Саллах в прошлом сезоне — это ближайший пример космического уровня игры в 30+ лет. Важно не путать причину и следствие успеха второй половины сезона МЮ. Каррик просто сделал то, что обязан был делать любой здравомыслящий человек — максимизировать сильные стороны уже имеющихся игроков. Вот так просто.
Возможно если грамотные трансферы провести, а сейчас мю будет играть в ЛЧ и игроков под это дело можно взять, то можно побороться за высокие места. В конце сезона МЮ выглядит очень недурно
Правильное решение, тем более игроки в него верят🤞✊‼️
Те, кто верит в Майкла Каррика, похоже не смотрели последние игры МЮ.

Полный мрак, физуха закончилась (Каррик отменил интенсивные тренировки), идей помимо гения Бруно в атаке никаких.

Ждём увольнение в октябре, жаль что не сразу после последнего матча.
Лучше уж Ираиолу подписать, тот с опытом. Каррик может и в другом клубе АПЛ набраться опыта и тогда в МЮ на постоянку
А я честно не верю . Мне кажеться это хреновая идея .
Ответ всеволод платунов
А я честно не верю . Мне кажеться это хреновая идея .
А кого тогда? Только реально, а не мифических Энрике, Тухеля, Анчи, Зидана и прочих
Ответ kaviknat
А кого тогда? Только реально, а не мифических Энрике, Тухеля, Анчи, Зидана и прочих
Честно . Почетинно . Опыт огромный в Челси не так уж и плохо он зашёл . Игра была болельщики поддерживали . А главное умеет работать с молодежью и не скандальный . Тренерского опыта побольше . Каррик только расставил игроко идеи особо нет .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» не проигрывает 4 матча. При Кэррике у клуба 10 побед, 3 ничьих и 2 поражения
9 мая, 15:55
Каземиро о Кэррике: «Полностью заслуживает должность в «МЮ» – он проделал невероятную работу, придя в середине сложного сезона. Он может стать великим тренером со временем»
6 мая, 09:15
«МЮ» предложит Кэррику возглавить команду на постоянной основе. Боссы клуба впечатлены его работой (The Guardian)
4 мая, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
18 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
25 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
31 минуту назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
47 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
59 минут назад
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
14 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
33 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем