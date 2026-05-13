«МЮ» начнет переговоры с Кэрриком до последнего матча в сезоне (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед » начнет переговоры с Майклом Кэрриком до окончания сезона.

По информации Sky Sports, официальные переговоры с тренером по поводу продолжения работы начнутся до матча с «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ, который пройдет 24 мая.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе этого года, сменив в должности Рубена Аморима. В 15 матчах под его руководством «МЮ» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил.

Манкунианцы занимают третье место в таблице АПЛ за два тура до конца сезона, набрав 65 очков и обеспечив себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.