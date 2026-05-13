Легионеры хотят покинуть «Сочи» после вылета из РПЛ. Крамарич не продлит контракт, Сааведра может остаться в «Рубине» после аренды (Metaratings)

Большинство легионеров покинет «Сочи» после вылета из РПЛ.

По информации Metaratings, группа легионеров «Сочи» не хочет играть за черноморский клуб в Лиге PARI. Ожилается, что Мартин Крамарич не продлит истекающий летом контракт, а агент Марсело Алвеса будет искать новый клуб для своего клиента. Игнасио Сааведра , выступающий за «Рубин » на правах аренды, может перейти в казанский клуб на постоянной основе – в арендном соглашении чилийца есть опция выкупа за 1,2 млн евро.

Также сообщается, что Сауль Гуарирапа останется в аренде в китайском «Чжэцзяне» до зимы. Будущее Набиля Абердина, арендованного «Аль-Джазирой» из ОАЭ, остается неопределенным. Из нынешнего блока легионеров в «Сочи» может остаться только марокканец Яхья Аттият-Аллах.

Будущее главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина будет определяться после последнего тура – отмечается, что у тренера есть шансы продолжить работу в клубе после удачного выступления команды в апреле, несмотря на вылет из РПЛ.