  • Легионеры хотят покинуть «Сочи» после вылета из РПЛ. Крамарич не продлит контракт, Сааведра может остаться в «Рубине» после аренды (Metaratings)
Иностранные футболисты «Сочи» могут покинуть клуб после вылета из РПЛ.

По информации Metaratings, группа легионеров «Сочи» не хочет играть за черноморский клуб в Лиге PARI. Ожилается, что Мартин Крамарич не продлит истекающий летом контракт, а агент Марсело Алвеса будет искать новый клуб для своего клиента. Игнасио Сааведра, выступающий за «Рубин» на правах аренды, может перейти в казанский клуб на постоянной основе – в арендном соглашении чилийца есть опция выкупа за 1,2 млн евро.

Также сообщается, что Сауль Гуарирапа останется в аренде в китайском «Чжэцзяне» до зимы. Будущее Набиля Абердина, арендованного «Аль-Джазирой» из ОАЭ, остается неопределенным. Из нынешнего блока легионеров в «Сочи» может остаться только марокканец Яхья Аттият-Аллах.

Будущее главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина будет определяться после последнего тура – отмечается, что у тренера есть шансы продолжить работу в клубе после удачного выступления команды в апреле, несмотря на вылет из РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Маякните Дягтереву, вот где выход, никакой лимит не нужен. Все деньги на детей пойдут, просто всех в пердив!
И это к лучшему. Крамарич только годный игрок и тот без лидерских качеств оказался, бОльшую часть сезона они представляли собой сборище прохожих, которым подвернулась халтурка побыть аниматором
Была жемчужина. Играла себе спокно на маленьком уютном стадионе и болельщики были. Зачем в нефутбольном городе строить стадион и тащить туда команду из Питера, за которую никто не болеет ? Саранск, АВТОВАЗ. Только в нашей стране вваливают деньги в то что не работает...
Жаль. Надо повышать престиж «Лучшей лиги мира»
Есть там вообще стоющие футболисты чтобы другим командам подсуетиться?
Есть там вообще стоющие футболисты чтобы другим командам подсуетиться?
Вратарь Дегтев, и полузащитник Кравцов могут быть полезны первой восьмерке.
Зиньковский, Игнатов, Дюпин, Коваленко, Ежов, Барт(в перспективе) командам из нижней таблицы. Мелешин был хорош до травмы, после пока в форму не пришел и возможно не выйдет на уровень.
Мухин, Волков и Густаво итак в аренде и летом уйдут.
Новых Дркушича и Кассьеры не предвидится, среди легионеров.
Командам вроде Динамо Махачкала и новичкам лиги, есть вариант подсуетиться, для остальных даже смысла как такового нет, это скорее нужно самим игрокам и их агентам.
Есть там вообще стоющие футболисты чтобы другим командам подсуетиться?
Паспортисты РПЛ практически все плюс / минус одного уровня. Митрюшкин, Бакаев, Руденко еще недавно за выживание боролись с Химками, а теперь претендуют на медали с Локо. Балтика из ФНЛ поднилась и теперь может в топ5 попасть. Многое зависит от тренера к которому эти футболисты попадут.
