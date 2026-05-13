  • Дегтярев об ужесточении лимита: «Участники процесса пытались отговорить, надавить и не допустить изменения. Продолжим дискуссию через год, это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей»
Дегтярев об ужесточении лимита: «Участники процесса пытались отговорить, надавить и не допустить изменения. Продолжим дискуссию через год, это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что дискуссия по вопросу лимита продолжится через год.

Министерство спорта России ранее подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7. Согласно нынешнему лимиту клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Поставил вопрос коллегам: мы или начинаем вместе вкладываться в детско-юношеский футбол, или мы будем вас к этому побуждать. Дискуссия шла год, в основном в СМИ, но ни к каким существенным переменам не привела.

За это время в Минспорте побывали главы Российского футбольного союза и РПЛ, два руководителя клубов, а большинство участников процесса сконцентрировались на том, чтобы отговорить, надавить, повлиять и в итоге не допустить изменения параметров лимита. Но вы знаете, приказ подписан. Со следующего сезона 12 иностранцев в заявке, 7 на поле.

Для всех руководителей клубов двери Минспорта открыты, и через год мы эту дискуссию продолжим. Посмотрим, сколько денег пошло в академии, сколько законтрактовано молодых российских спортсменов, как менялось их игровое время. Мой прогноз – 100%, что это изменит финансовые потоки в сторону детей», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Ответ Жека Першингов
Чьих детей?
Дягтерева и его друзей, очевидно
Чайки.
Как же забодали вы, господа, прикрываться заботой о детях. Сто лет одно и тоже .

"Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.

Полесов не понял своего нового друга — молодого гвардейца.

«Какие дети? — подумал он. — Почему дети?»

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он уже давно махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.
... Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено,— решил он,— под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям — и дело с концом». (с)
Ответ скорпыч
Great minds think alike. Или, как говорят у нас, "у дураков мысли сходятся")) И, кстати, да, почти 100 лет
Логика есть в словах этого "деятеля". Просто там легкая недосказанность- а точнее будет так:

Дегтярев об ужесточении лимита: «Участники процесса пытались отговорить, надавить и не допустить изменения. Продолжим дискуссию через год, это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей агентов, детей футболистов-паспортистов, детишек чиновников...»
«Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая….
Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой….
Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. … Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем»
👍🏻👍🏻👍🏻🤝 один в один
Это 100% изменит финансовые потоки. Правда, далеко не факт, что в сторону детей.
Именно, но Дегтярёв и производит ощущение громоотвода. Его инициативы - не рациональны, обоснования - чушь несусветная, но он будет продолжать...
Назовем паспортистов и их агентов просто "дети"
это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей...
Боюсь,в итоге с детьми будет как в анекдоте
Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это вы с мамой будете меньше есть.
В России чиновники часто меняют финансовые потоки. В том числе и в сторону детей. Правда исключительно в сторону своих детей.
Чисто Бендер!))

«Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям, и никому другому».
Нет смысла взывать к разуму этого персонажа. Он просто представляет интересы группы вышестоящих людей, которые держат его за одно место.

Потом исчезнет с политической арены со скандалом или втихаря, а футбол наш как был в одном месте, так и останется.
В сторону детей лимита, по типу Дядюна
Не понел. А ничего, что Дядюн Лиону забивал или на Стэмфорд Бридж бился как лев? М? Не слышу
