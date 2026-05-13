Дегтярев об ужесточении лимита: «Участники процесса пытались отговорить, надавить и не допустить изменения. Продолжим дискуссию через год, это 100% изменит финансовые потоки в сторону детей»

Дегтярев о лимите: изменит финансовые потоки в сторону детей, обсудим через год.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что дискуссия по вопросу лимита продолжится через год.

Министерство спорта России ранее подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7. Согласно нынешнему лимиту клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Поставил вопрос коллегам: мы или начинаем вместе вкладываться в детско-юношеский футбол, или мы будем вас к этому побуждать. Дискуссия шла год, в основном в СМИ, но ни к каким существенным переменам не привела.

За это время в Минспорте побывали главы Российского футбольного союза и РПЛ, два руководителя клубов, а большинство участников процесса сконцентрировались на том, чтобы отговорить, надавить, повлиять и в итоге не допустить изменения параметров лимита. Но вы знаете, приказ подписан. Со следующего сезона 12 иностранцев в заявке, 7 на поле.

Для всех руководителей клубов двери Минспорта открыты, и через год мы эту дискуссию продолжим. Посмотрим, сколько денег пошло в академии, сколько законтрактовано молодых российских спортсменов, как менялось их игровое время. Мой прогноз – 100%, что это изменит финансовые потоки в сторону детей», – сказал Дегтярев.