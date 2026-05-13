  «Зенит» хочет подписать Тюкавина летом. Рассматривается выкуп форварда «Динамо» или обмен на нескольких игроков с доплатой (Legalbet)
«Зенит» хочет подписать Тюкавина летом. Рассматривается выкуп форварда «Динамо» или обмен на нескольких игроков с доплатой (Legalbet)

«Зенит» намерен начать переговоры с «Динамо» по трансферу Константина Тюкавина, сообщает Legalbet.

В клубе из Санкт-Петербурга 23-летнего форварда считают приоритетным вариантом для усиления линии атаки в ближайшее трансферное окно.

В «Зените» рассматривают сразу несколько сценариев возможной сделки. Первый вариант предполагает полноценный выкуп нападающего. Второй – обмен с участием нескольких футболистов петербургского клуба с дополнительной денежной компенсацией в пользу москвичей.

Тюкавин – воспитанник «Динамо», с 2020 года он выступает за основную команду бело-голубых. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 млн евро. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Обмен на Соболева с доплатой от Динамо
Ответ gronk22
Соболев - слишком жирно будет !
Ерохин + Алип .
Доплата приветствуется !
Ответ OldRedWhite
Теперь Ерохин снова в цене , вышел 5 минут и гол , вот это КПД !)
или обмен на нескольких игроков с доплатой...
Им,я смотрю понравилось,хороших игроков за Гонду выменивать...
Так Тюкавин вроде-бы зарекался от «Зенита». По словам его агента даже не раз….
У Данни вообще тату с эмблемой Динамо было:))
Ну Зенит же не зарекался от Тюкавина
Ага, уже Гондоу обменяли. Болельщики ЦСКА до сих пор плюются
Это прям кидок натуральный больше. Здесь вспоминается отрывок из Жмурок:
❝ А кто вам сказал, что вас, ребята, подставили? Вас КИ-НУ-ЛИ! ❞
А что Гонду плохой игрок?) защитники у Цска есть, уход Дивеева не чувствуется. А то что 6е было нормального напа это факт. Да и в такой слабом Цска Гонду сложно себя проявить. Уверен пройдёт предсезонки с новым тренером и уровень Гонду будем оценивать по след. сезону
Тюкавину дорога в Европу так-то.
Какой смысл мариноваться в РПЛ без ЕК ?
Чалов уехал, пусть провалился , но потенциально играть в ЕК может, а тут заведомое внутреннее существование. РПЛ все-таки не НХЛ и не КХЛ.
Лучше Семака смените. Найдите тренера для развития молодежи. Просто какой смысл тратить столько бабок ради только РПЛ. Биться за трофей ))) Пусть свои побегают.
Можно, конечно, зенитовцам включить мозг и не тратить бабки, но зачем, когда они все равно не свои?
может быть в Европу проще из чемпиона уехать, чем из команды с 8 места?
Ага, на всю команду. С доплатой.
С учетом лимита и того, что у Зенита по сути один форвард - Соболев, - это логичное желание Зенита. Другое дело, зачем это Динамо?
еще как логично
дуранов с педрами обратно к маме, в латинскую америку
деньги - списать
а кто их спрашивать будет
Мечтать не вредно)))
Костя, надо проДинамить Зенит!
Вон чо лимит животворящий делает! Как сразу Зеня стал своих растить
