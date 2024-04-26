Тен Хаг забанил журналистов – не нравится, что пишут. Уже не в первый раз

Теряет терпение.

Эрик тен Хаг отказался выслушивать вопросы журналистов трех изданий на пресс-конференции перед матчем с «Бернли»:

❌ Manchester Evening News

❌ The Mirror

❌ The Sun

Подобное уже было в конце прошлого года: тогда Тен Хаг не пустил на пресс-конференцию четверых журналистов – это была одноразовая акция перед игрой с «Челси». Теперь бан менее строгий: прийти можно, но задавать вопросы запрещено.

В начале недели Тен Хаг напрямую обвинил журналистов в отсутствии этики: «Ваша реакция и комментарии после игры с «Ковентри» – это позор. В футболе топ-уровня важны результаты: мы вышли в финал, заслужили это не только полуфинальным матчем, но и по итогам предыдущих стадий турнира».

По сообщению The Telegraph, Тен Хаг начал игнорировать определенных журналистов уже после матча с «Шеффилд Юнайтед» в среду.

Из-за чего именно так разозлился Тен Хаг?

Причина недовольства тренера похожа на декабрьскую: тогда писали, что он потерял доверие игроков, теперь – потерял доверие руководства «Манчестер Юнайтед».

Сэмюэлю Лакхерсту из местного издания Manchester Evening News прилетает второй бан за сезон. Скорее всего, за пост в соцсети X после камбэка «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии: «Не верю, что Тен Хаг останется в клубе после такого – должен уйти сейчас же».

В The Mirror отличились оба репортера по «МЮ». Саймон Маллок перед игрой с «Ковентри» написал:

«Близкие к Тен Хагу источники передают, что тренер покинет команду в конце сезона, если не получит гарантий от сэра Джима Рэтклиффа».

А Дэвид Макдоннелл после победы «МЮ» над «Шеффилд Юнайтед» вышел с заголовком «Бруну Фернандеш спасает Тен Хага от очередных некомфортных вопросов» (4:2, португалец оформил 2 гола + ассист).

Больше всех в тренера не верит Нил Кастис из The Sun : «Предстоящим летом Тен Хага уволят, не спасет даже победа в Кубке Англии».

Это не первый конфликт Кастиса с нидерландским менеджером «МЮ». В январе 2016-го именно этого журналиста Луи ван Гал назвал «жирным» в отместку за критику. Кастис тогда бросил вызов тренеру: «Я сброшу больше фунтов, чем вы наберете очков до конца сезона». Ван Гал никак не отреагировал – и правильно сделал, ведь Кастис в заочном споре победил , сбросив 32,6 фунтов. «Юнайтед» был близок – с января набрал 32 очка.

Что пишут другие журналисты о Тен Хаге?

Более авторитетные репортеры сообщают, что решение по будущему тренера еще не принято. Джеймс Дакер из The Telegraph передает, что концовка сезона будет ключевой относительно перспектив Тен Хага в «МЮ».

«Юнайтед» поручил новому техническому директору Джейсону Уилкоксу провести детальную оценку сильных и слабых сторон нидерландца, а также его взаимоотношений с командой – чтобы лучше определить, соответствует ли его подход общему стилю игры и философии, которых намерено придерживаться руководство.

Один из осложняющих факторов – понимание, что нет выдающегося кандидата, который мог бы заменить Тен Хага в случае увольнения. При этом в клубе признают, что у них может не остаться выбора, если «Юнайтед» не попадет в еврокубки (вполне вероятный сценарий).

Дакеру вторит надежный инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic: новое руководство оценит тренера в ближайшие пару месяцев. При этом они посвятили Тен Хага в планы на трансферное окно.

Фото: IMAGO/Jeremy Landey, IMAGO/imago-images.de/Global Look Press ; East News /PAUL ELLIS / AFP