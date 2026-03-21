Состав сборной России, Талалаев забанен на 4 матча, Карасев ошибочно не удалил Соболева, 84 млн россиян занимаются спортом, СКА – ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина и другие новости

1. Сафонов, Головин, Мелкадзе и Глушенков попали в итоговый состав сборной России на матчи с Никарагуа и Мали. В заявке сразу пять вратарей .

2. Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ после удаления в игре с ЦСКА. Тренер «Балтики» наказан за «рецидив оскорбительного поведения и провокационные действия» . Фабио Челестини отстранен на один матч , дополнительного наказания не будет. ЭСК решила, что тренер армейцев «вошел в техническую зону с целью конфронтации» .

3. Также в ЭСК пришли к выводу, что Сергей Карасев ошибочно не удалил Александра Соболева в матче «Зенит» – «Спартак». Сам нападающий считает, что в том эпизоде с Наилем Умяровым не фолил .

4. Согласно отчету Минспорта, более 84 миллионов человек в России занимаются спортом . А количество занимающихся бодибилдингом выросло на 585 тысяч человек в 2025 году.

5. В КХЛ завершился регулярный чемпионат . По итогам заключительных матчей СКА вышел на ЦСКА в 1-м раунде плей-офф , «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Все пары – здесь . Нападающий минского «Динамо» Сэм Анас стал лучшим бомбардиром регулярки , Роман Канцеров из «Металлурга» – лучшим снайпером . Также были установлены новые рекорды посещаемости .

6. «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Борнмут» , хотя дважды вел в счете во втором тайме. Много вопросов к судье Стюарту Эттуэллу, который сначала не поставил пенальти на Диалло , а затем за схожий фол удалил Магуайра . «МЮ» теряет очки в двух из трех последних матчей .

7. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Чикаго» (4:1) и первым вышел в плей-офф-2026 , Ничушкин набрал 1+1 , Маккиннон 0+3 (и догнал Кучерова в гонке бомбардиров ), Бардаков не забил в 48-м матче подряд. «Каролина» одолела «Торонто» (4:3 ОТ), Никишин забил в овертайме (это его 10-й гол в сезоне). Все результаты дня – здесь .

8. «Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег, найти спонсоров не получается.

9. Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза начал тренироваться отдельно от команды после отстранения. Роман Бабаев сообщил, что клуб оказал «всестороннюю поддержку» Фабио Челестини.

10. НБА. 31 очко Мюррэя помогло «Денверу» справиться с «Торонто» и другие результаты .

11. На теннисном турнире в Майами Карен Хачанов вышел в 3-й круг , обыграв Роберто Баутисту-Агута.

У женщин Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анастасия Захарова вышли в 3-й круг , Людмила Самсонова, Анна Блинкова и Анна Калинская выбыли.

12. Камила Валиева исполнила тройной аксель на тренировке перед Кубком Первого канала.

13. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классическую «разделку» на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

В женской гонке победу одержала шведка Линн Сван .

14. Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону.

15. Ведущие сборные мира показали выездные комплекты форм к чемпионату мира.

16. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко представят совместное ледовое шоу .

17. В России появится ГОСТ на футбольные ворота для детских площадок.

18. Умер легендарый Чак Норрис . Ему было 86 лет.

Цитаты дня

Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»

Шаронов о Linkin Park: «Настоящий – тот, где был Честер Беннингтон. Общество должно помогать таким людям. Все думают, что они купаются в славе, но они тоже живут в мире с проблемами»

Миллер о воспитанниках в «Зените»: «Это мечта, но место в составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Многие игроки и тренеры были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники»

Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»

Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»