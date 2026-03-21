Тренер Мавритании о стране: «На карте увидите больше пустынь, чем городов или футбольных полей. Матч с Аргентиной для нас – большая честь»
Тренер сборной Мавритании Ариц Лопес высказался в преддверии гостевого товарищеского матча с Аргентиной, который пройдет 27 марта.
«Мы маленькая африканская страна, которая в последнее время прогрессирует в футболе. Если посмотреть на карту, то увидите больше пустынь, чем городов или футбольных полей, но мы стараемся немного улучшить свою игру, и этот товарищеский матч для нас – большая честь.
Это огромное событие. Это страна, помешанная на футболе. То, что их сборная будет играть против Аргентины — это огромный шок. Игроки в восторге. Для нас это будет незабываемый день», – сказал Лопес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TyC Sports
Игра века для Мавритании.
