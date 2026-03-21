«Бавария» разгромила «Унион» – 4:0. Гнабри сделал дубль, у Кейна и Олисе по голу

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дублем в составе мюнхенцев отметился Серж Гнабри. Он отличился в добавленное к первому тайму время, а также на 67-й минуте. Также по голу у Майкла Олисе (43-я минута) и Харри Кейна (49-я).

Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 14:30, Альянц Арена
Бавария
4 - 0
Унион Берлин
Горетцка   Erblin Osmani
87’
Гнабри   Кардозо
87’
76’
Триммель   Юранович
Ким Мин Чжэ   Ито
71’
  Гнабри
67’
61’
Бурджу   Чжон Ву Ен
61’
Кемляйн   Крал
Упамекано   Бишоф
61’
Карл   Геррейру
61’
  Кейн
49’
46’
Нсоки   Роте
46’
Скарке   Илич
2тайм
Перерыв
  Гнабри
45’
+1’
  Олисе
43’
37’
Дуки
30’
Кверфельд
Упамекано
3’
Бавария
Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер, Станишич, Горетцка, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Бишоф, Кардозо, Erblin Osmani, Прескотт, Офли, Делла Ровере, Павич, Ито, Геррейру
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кен, Хедира, Кемляйн, Хаберер, Триммель, Скарке, Бурджу
Запасные: Роте, Юранович, Клаус, Диогу Лейте, Ансах, Чжон Ву Ен, Крал, Илич, Берк
С победой баварцев, практически идеальный матч, если бы не реализация. Я не то чтобы ратовал за 10-0 Униону, просто сейчас всё поневоле рассматриваешь через призму предстоящих матчей с Реалом, и с 5,53 xG (и 10 голевых моментов только в статистике) конечно нужно забивать больше, там может не хватить. А так, всё отлично, без напряжения, без излишнего дыр-дыра, без ошибок в обороне.
Как же Миша любит «Арьеновские» короночки класть по углам
Гнабриньо сегодня в огне
Спокойная уверенная победа на классе. Это то что было нужно, после нервов с Байером и Лч. Всех с победой💪🏻
Всех болельщиков с победой!
Олисе - это просто наслаждение от игры, сегодня вообще новый супер-финт запатентовал ⭐️👍🏼
Какой Олисе крутой все таки
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
3 минуты назад
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
5 минут назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
8 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
15 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
22 минуты назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
27 минут назадФото
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
30 минут назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». 1:0 – Араухо забил. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
28 секунд назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
30 минут назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
40 минут назадФото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
54 минуты назадВидео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
сегодня, 12:39
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
сегодня, 12:19
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
