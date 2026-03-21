Соболев о «Зените»: «Почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас люди из сборной Бразилии играют»

Соболев: почему «Зенит» должен быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов?.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что петербургский клуб соответствует уровню Лиги чемпионов.

– По игре «Зенит» совсем не смотрится как команда, которая бы могла зажечь в весенней части Лиги чемпионов.

– Как можно это утверждать, если мы там не играем? Даже если взять последнее участие российских команд в еврокубках: «Спартак» похоронили, когда он попал в одну группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией», а мы вышли в плей-офф с первого места. Как так? Значит, можем играть на равных с очень сильными командами, тот же «Наполи» потом чемпионом Италии стал.

Поэтому я не могу говорить о том, что сейчас мы будем хуже европейских команд. И почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов ? У нас в «Зените » люди из сборной Бразилии играют. Я уверен, что мы не будем хуже. Просто мы смотрим только на наш внутренний чемпионат и не можем сравнить уровень «Зенита» с условной «Севильей». Но сейчас я считаю, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов. Вот как. Ну, а почему нет? – сказал Соболев.