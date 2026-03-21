  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев о «Зените»: «Почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас люди из сборной Бразилии играют»
44

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что петербургский клуб соответствует уровню Лиги чемпионов.

– По игре «Зенит» совсем не смотрится как команда, которая бы могла зажечь в весенней части Лиги чемпионов.

– Как можно это утверждать, если мы там не играем? Даже если взять последнее участие российских команд в еврокубках: «Спартак» похоронили, когда он попал в одну группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией», а мы вышли в плей-офф с первого места. Как так? Значит, можем играть на равных с очень сильными командами, тот же «Наполи» потом чемпионом Италии стал.

Поэтому я не могу говорить о том, что сейчас мы будем хуже европейских команд. И почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас в «Зените» люди из сборной Бразилии играют. Я уверен, что мы не будем хуже. Просто мы смотрим только на наш внутренний чемпионат и не можем сравнить уровень «Зенита» с условной «Севильей». Но сейчас я считаю, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов. Вот как. Ну, а почему нет? – сказал Соболев.

Кто выиграет ЛЧ?30421 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДуглас Сантос
logoАлександр Соболев
logoЛуис Энрике Андре
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Бразилии по футболу
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что вы Динамо Махачкалу без левого пенальти укатать не можете
Ответ Ilya Kriventsov
Скорее потому, что по мимо игроков сборной Бразилии, в Зените играют игроки сборной России
Ответ Ilya Kriventsov
Ну зачем ты ему правду говоришь! Пускай живет в своем выдуманном мире!
Зенит и до бана в ЛЧ ничего не показал, а сейчас с дельфином может только маску показать.
Ответ Владимир_1116552235
Промо с фрегатом показал )
Ответ Владимир_1116552235
Илону ? 🙂
Потому что даже в РПЛ очень плохо играете. И то, что люди из сборной Бразилии играют, ни о чём не говорит, потому что футбол - это командный вид спорта с тактикой и другими сложными свойствами. Помимо самих игроков ещё нужно их организовать для качественной игры, а с последним сейчас печально.
Потому что в команде ЛЧ в нападении выходят Холанд, Кейн, Мбаппе, Лаутаро или Хёг, который за Будё в каждом матче клал топам. А в Зените выйдешь ты и мяча ни разу не коснёшься, потому что свистеть фолы в твою пользу на ровном месте никто не будет.
Ответ volodin
Вот кстати да, самая реальная причина обсера наших команд в европе, что они привыкли что им свистят за каждое касание, а там такого нет и не будет
Что-то очень много стало сблева, нужно, чтобы эта пара голов была последней в сезоне, тогда умолкнет. Пусть Дуран забивает)
Обожаю все эти нынешние «мы бы там всех сейчас разрывали», когда не участвуем, то и на ЧМ и ЧЕ в полуфиналы могли бы вылье, и в ЛЧ минимум до 1/4, а как снова допустят снова бах, и невыход из группы
Потому что помимо игроков, которых вызывают в сборную Бразилии, есть такие как ты, Саша.
Потому что были до бана,а обратное еще доказать надо,сложность в том,что там судьи не газпромовские и судят на 90% правильно,а не как у нас на 40%.
Ну хотя бы потому что в лиге чемпионов нет российских арбитров на ВАР...
Не надо сравнивать с Севильей. Ее нет в ЛЧ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
