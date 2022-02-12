У Синициной и Кацалапова – личный рекорд, у Пападакис и Сизерона – мировой, лыжницы взяли золото, а хоккеисты устроили перестрелку. Это был 8-й день Игр

• Праздник в олимпийской эстафете подарили наши лыжницы! Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова взяли золотые медали! Очень красивая победа - соперницам в итоге просто не оставили шансов!

• Ждали чего-то подобного в мужском биатлоне - но не в эстафете, а в спринте, но увы. Результат Максима Цветкова - это вообще целая драма: он прошел без промахов всю дистанцию, но в итоге 4-е место (да, опять!). Тарьей Бо опередил его на 1,7 секунды и забрал бронзовую медаль. Латыпов - 11-й, Серохвостов - 19-й, Логинов - 38-й.

• Конькобежцы Артем Арефьев, Виктор Муштаков и Руслан Мурашов вошли в итоговую топ-10 на дистанции 500 метров, но в медали никто не залез. Лучший - Арефьев - только 7-й.

• В хоккее осталась только одна сборная России: женская проиграла четвертьфинал против Швейцарии - 2:4. Бились до последних минут - и могли вытащить матч, но не получилось. Слишком уж много ошибок в обороне было сегодня - спасибо вратарю Валерии Меркушевой, что счет не в два раза крупнее.

• Мужская сборная России по хоккею тоже проиграла, но сделала это куда веселее: 5:6 с чехами в овертайме . Интересно, что наша команда уступала по ходу вечера 2:4, но как-то легко и быстро превратила это в 5:2. 3 очка (0+3) - у Никиты Гусева, по 2 очка набрали Никита Нестеров (1+1), Владимир Ткачев (1+1) и Сергей Плотников (0+2). Теперь сборная может спокойно тренироваться и дожидаться соперников по четвертьфиналу.

• Снова мы ждали выездного заседания CAS (Спортивный арбитражный суд) и его решения по делу Валиевой , но оказалось, что оно состоится в воскресенье, 13 января.

• Менее интригующее, но все же яркое событие в фигурке - соревнования в танцах на льду. По итогам ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми с личным рекордом! Мощнее них сегодня были только французы Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. Александра Степанова и Иван Букин - пятые, а дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин - 14-е. Нас ждет очень интересная и напряженная произвольная!