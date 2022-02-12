Разборки в олимпийском Пекине
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У Синициной и Кацалапова – личный рекорд, у Пападакис и Сизерона – мировой, лыжницы взяли золото, а хоккеисты устроили перестрелку. Это был 8-й день Игр

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Главное в субботу на Олимпиаде

Праздник в олимпийской эстафете подарили наши лыжницы! Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова взяли золотые медали! Очень красивая победа - соперницам в итоге просто не оставили шансов!

• Ждали чего-то подобного в мужском биатлоне - но не в эстафете, а в спринте, но увы. Результат Максима Цветкова - это вообще целая драма: он прошел без промахов всю дистанцию, но в итоге 4-е место (да, опять!). Тарьей Бо опередил его на 1,7 секунды и забрал бронзовую медаль. Латыпов - 11-й, Серохвостов - 19-й, Логинов - 38-й.

Конькобежцы Артем Арефьев, Виктор Муштаков и Руслан Мурашов вошли в итоговую топ-10 на дистанции 500 метров, но в медали никто не залез. Лучший - Арефьев - только 7-й.

• В хоккее осталась только одна сборная России: женская проиграла четвертьфинал против Швейцарии - 2:4. Бились до последних минут - и могли вытащить матч, но не получилось. Слишком уж много ошибок в обороне было сегодня - спасибо вратарю Валерии Меркушевой, что счет не в два раза крупнее.

Мужская сборная России по хоккею тоже проиграла, но сделала это куда веселее: 5:6 с чехами в овертайме . Интересно, что наша команда уступала по ходу вечера 2:4, но как-то легко и быстро превратила это в 5:2. 3 очка (0+3) - у Никиты Гусева, по 2 очка набрали Никита Нестеров (1+1), Владимир Ткачев (1+1) и Сергей Плотников (0+2). Теперь сборная может спокойно тренироваться и дожидаться соперников по четвертьфиналу.

• Снова мы ждали выездного заседания CAS (Спортивный арбитражный суд) и его решения по делу Валиевой , но оказалось, что оно состоится в воскресенье, 13 января.

• Менее интригующее, но все же яркое событие в фигурке - соревнования в танцах на льду. По итогам ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми с личным рекордом! Мощнее них сегодня были только французы Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. Александра Степанова и Иван Букин - пятые, а дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин - 14-е. Нас ждет очень интересная и напряженная произвольная!

Антон Руднев

Закругляемся

Спортивная суббота оказалась очень долгой - и очень разной по настроению.

Было золото лыжниц - и сразу после снова четвертое место Цветкова в биатлоне.

Великолепные прокаты наших танцевальных дуэтов и признание в том, что он облажался, от другого человека в коньках - конькобежца Арефьева.

Женская сборная России по хоккею вылетела, допустив слишком много ошибок в обороне, а мужская только готовится к плей-офф и устроила дискотеку на 11 шайб с чехами.

Многие медальные виды сегодня прошли без каких-то громких заявок с нашей стороны - и это печалит. Только одна награда в общий зачет - зато золотая! По общему количеству Россия - четвертая, а так - восьмая. Но до окончания Игр еще далеко.

А на этом наш онлайн прощается с вами! Хорошего вам вечера субботы - и спокойных снов! Как проснетесь - вас будет ждать новый олимпийский день!

Антон Руднев

5:6! Проигрываем в овертайме

Казалось, дело идет к буллитам - и даже удаление Никишина в овертайме не помешает России достоять. Но увы: наша наевшаяся тройка обороняющихся не смогла далеко отбросить шайбу, а значит - и смениться, чехи расставились - и Шулак наказал!

Антон Руднев

5:5 в основное время! Нас ждет овертайм

Это один из самых веселых матчей сборной России за долгое время. И, пожалуй, так куда лучше, чем победы 1:0 с довольно сомнительным качеством игры.

Антон Руднев

5:5!

Ааааааааа! Теперь уже отвечают чехи: шальной наброс на ворота - рикошет от щитка вратаря Федотова! Играть еще больше 10 минут!

Антон Руднев

5:4!

Сумасшедший матч! Андрей Чибисов с разворота бросает - Грубец не готов к этому!

Антон Руднев

Омск тащит эту сборную - 4:4!

Арсений Грицюк с передачи Никиты Гусева реализует выход один-на-один. Две последних шайбы у России забросили нападающие "Авангарда". Да и пропускал их вратарь "Авангарда".

Антон Руднев

3:4! Отыгрываем один гол!

Наброс на ворота Чехии - и под ними шайбу находит Кирилл Семенов!

Антон Руднев

2:4

Для разнообразия сборная России пропустила и при равных составах: оставили Клока, он успел чуть подкатиться к воротам - и попал в девятку.

Антон Руднев

Итоги скелетона. Женщины

1. Ханна Найзе (Германия) – 4.07,62

2. Жаклин Нарракотт (Австралия) – 0,62

3. Кимберли Бос (Нидерланды) – 0,84

...

11. Юлия Канакина, Россия – 2,47...

15. Алина Тарарыченкова, Россия – 3,20

16. Елена Никитина, Россия – 3,25

Антон Руднев

Черная полоса продолжается

4 матча наших керлингисток - 4 поражения. На этот раз от Японии - 5:10. Да что ж такое-то?!

Антон Руднев

Ритм-танец. Итоги

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд 

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14

5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09

...

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 71,66

Прокат произвольных программ в танцах на льду - в понедельник, 14 февраля, утром по московскому времени.

Антон Руднев

2:3! Все хуже и хуже

И тут же чехи забивают еще раз в большинстве, благодаря мощному выстрелу Шпачека.

И еще 2:35 - все также несгораемых - мы будем играть в меньшинстве. Но уже в третьем периоде. Перерыв.

Антон Руднев

2:2!

Крейчи реализует большинство! Довольно быстро - у Чехии остается 3:53, чтобы воспользоваться форматом 5х4 еще несколько раз.

Антон Руднев

5+20 Воронкову!

Дмитрий играл достаточно жестко весь матч - и в итоге встретил соперника заметно ниже себя у борта. Удар в голову - и Воронков уходит в раздевалку, а Россия остается на 5 несгораемых минут в меньшинстве.

Мда, дела...

Антон Руднев

Гоооооооооооооол! 2:1!

Вы не поверите, сборная России реализовала большинство! Сначала играли 5-на-3, потом вышел у чехов один из удаленных игроков - и тут отдали шайбу под щелчок Нестерову!

Во втором периоде играть еще больше 7 минут.

Антон Руднев

Отличное выступление Синициной и Кацалапова!

Они открыли последнюю группу в танцах на льду. Яркий прокат, без бросающихся в глаза помарок.

Получают 88.85 - это их личный рекорд! Они вторые - сразу за французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном (90,83).

Степанова и Букин - третьи, Дэвис - Смолкин идут десятыми.

Антон Руднев

Розыгрыш медалей

В Яньцине стартовал последний заезд у скелетонисток - Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова попытаются улучшить свои результаты. Пока никто из российских девушек не входит в топ-10.

Антон Руднев

Вечер ничьих?

5:5 - Япония сравняла счет в матче с россиянками, отыграли разом отставание "-3". Впереди еще 3 энда.

Антон Руднев

Конец первого периода в хоккее - 1:1

Тренерам наверняка есть что сказать в перерыве. Зачем-то много удаляемся: 6 минут за один период - это перебор. Отдыхаем 17 минут.

Антон Руднев

Браво!

Отличное выступление - недочеты пусть ищут арбитры, но для неподготовленного зрителя все выглядело здорово.

Да и судьям вес понравилось - 84,09. Букин и Степанова выходят на первое место.

Дэвис и Смолкин пока 7-е.

Антон Руднев

Александра Степанова и Иван Букин выходят на лед. Нет, не в хоккее - мы уже вернулись к фигурному катанию!

Антон Руднев

1:1!

Чехия реализует большинство - то, чего, кажется, не умеют делать сборные России в Пекине в принципе. Кундратек щелкнул - а Федотову закрыли обзор.

Антон Руднев

А что там в керлинге?

Женская сборная России ведет к 6 энду со счетом 4:2 - и это обнадеживает. Но это только половина игры.

Антон Руднев

1:0!

Владимир Ткачев открывает счет в матче - Грубец оказался не готов к не такому уж и сложному броску.

Антон Руднев

Прыжки с большого трамплина. Результаты

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 296,1 балла (144,8 + 151,3)

2. Рею Кобаяси (Япония) – 292,8 (147,0 + 145,8)

3. Карл Гайгер (Германия) – 281,3 (136,7 + 144,6)

...

16. Данил Садреев (Россия) – 259,7 (130,2 + 129,5)

18. Евгений Климов (Россия) – 255,5  (126,8 + 128,7)

23. Роман Трофимов (Россия) – 253,9 (128,8 + 125,1)

Антон Руднев

Время хоккея!

Сборная России выходит на последний матч группового этапа - против чехов. Наша команда уже обеспечила (вернее, ей обеспечили) первое место в группе и проход напрямую в 1/4 финала. При этом вопросы к игре по-прежнему остаются.

По сути, это последняя проверка команды перед важнейшими матчами. Или матчем. Смотрим и болеем за сборную на "России 1".

Антон Руднев

А вот и Никитина!

3:08.50 - ее текущий результат, и пока это 17-е место. В последний заезд проходят те, кто войдет в топ-20.

Антон Руднев

Алина Тарарыченкова по времени не так далеко от Канакиной - 3:08,03. Пока они идут 13-й и 14-й.

Ждем Никитину.

Антон Руднев

Врываемся в Национальный центр санного спорта в Яньцине

Здесь проходят финальные заезды у скелетонисток. Не то, чтобы у Канакиной, Тарарыченковой и Никитиной было много шансов на медаль, но за их результатами обязательно последим!

Как раз выступила Канакина - в сумме теперь ее время 3:07.75. Отстает от лидера на 1,76.

Антон Руднев
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