8 комментариев

25 вещей, которых не существовало в мире, когда Буффон начал карьеру: гугл, евро, лазерные указки, первый альбом Эминема
Мир без виагры и Wi-Fi.
Джанлуилджи Буффон ушел из футбола – да, это все же случилось, несмотря на ощущение бесконечности. Первый матч Буффон сыграл почти 28 лет назад (19 ноября 1995, 0:0 с «Миланом») – в другом мире, где еще не появились явления, которые сегодня тоже кажутся вечностью.
Google. В 1996-м студенты Ларри Пейдж и Сергей Брин только обдумывают проект, который изменит весь интернет.
iPhone. Его первую версию Буффон мог купить только в 29 лет.
«Сопрано». В 1995-м создатель сериала Дэвид Чейз подписал контракт на разработку сценария. Через два года снял пилотную серию, но история итало-американского мафиози не интересовала каналы, пока не пришел HBO.
Спустя месяц после финала первого сезона «Сопрано» Буффон выиграл с «Пармой» единственный в карьере евротрофей – Кубок УЕФА.
Евро. Первую зарплату Буффон получал еще в итальянских лирах.
«Виагра». Средство для повышения потенции компания Pfizer выпустила в 1998-м.
Первый альбом Эминема. Infinite открыл суперзвезду рэпа в 1996-м.
Википедия. А как студенты писали рефераты?
«Кто хочет стать миллионером?» Культовый формат телевикторины появился в Британии в 1998-м, а через пару лет прижился во всем мире – в том числе и в Италии.
HD-качество. Сэйвы Буффона в высоком разрешении появились на экранах телевизоров в 1998 году.
Fallout. В 1995-м великую игру про жизнь после ядерного постапокалипсиса разрабатывал всего один человек.
ICQ. Мессенджер вашей юности мог быть символом молодости и у Буффона, ведь он запустился в 1996-м.
WebMoney. Уже не такая популярная система электронных платежей, которую в 1998-м разработали в России. В том же году, кстати, появился и PayPal.
Правило шести секунд. Три года карьеры Буффон мог законно затягивать матчи.
Лазерная указка. Вратарей ослепляют только с начала нулевых.
ТНТ. Чтобы дойти до «Дома-2» и Comedy Club каналу потребовалось почти 10 лет. Запустились в 1998-м и показывали, например, рестлинг с комментариями Николая Фоменко.
Generation «П». Виктор Пелевин – литературная звезда еще с начала 90-х, но до селебрити глобальных медиамасштабов дорос в конце десятилетия благодаря главному роману жизни.
Фестиваль «Нашествие». Например, о звезде первого фестиваля 1999 года Земфире* (признана иноагентом) в 1995-м еще никто не знал.
«Улицы разбитых фонарей». В 1995-м уже были сняты пилотные серии, но Россия увидела их только спустя три года.
«Лента.ру». Главный новостной сайт юного интернета России.
«Роллтон». Наравне с «Дошираком» – главная быстрая еда 90-х.
Wi-Fi. В 1997-м в тихой австралийской лаборатории радиоастрономии появилась технология, без которой как теперь вообще жить?
DVD-проигрыватели. Буффон начал: их еще нет. Буффон закончил: а где они вообще?
Тамагочи. Виртуальный питомец появился в карманах японских школьников в 1996-м.
«НТВ-Плюс». 17-летнего Буффона в России не видели, но с ноября 1996-го в стране заработал первый спортивный канал, который скоро купит права и на Серию А.
«Лейпциг». Когда появился самый прогрессирующий клуб Германии, Буффон уже как три года выиграл ЧМ.
«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона
Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport; кадр трансляции телеканала «НТВ-Плюс»; en.wikipedia.org
Первыйнах)))
Эх, было время
Нда. 95-ый был слишком давно даже для моих воспоминаний.
- Сэр, неужели нам никто не может помочь ?
- Зачем, Дринкинс ? Этот самолёт мы угробим сами без посторонней помощи ))