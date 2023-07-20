8 комментариев

Мир без виагры и Wi-Fi.

Джанлуилджи Буффон ушел из футбола – да, это все же случилось, несмотря на ощущение бесконечности. Первый матч Буффон сыграл почти 28 лет назад (19 ноября 1995, 0:0 с «Миланом») – в другом мире, где еще не появились явления, которые сегодня тоже кажутся вечностью.

Google. В 1996-м студенты Ларри Пейдж и Сергей Брин только обдумывают проект, который изменит весь интернет.

iPhone. Его первую версию Буффон мог купить только в 29 лет.

«Сопрано». В 1995-м создатель сериала Дэвид Чейз подписал контракт на разработку сценария. Через два года снял пилотную серию, но история итало-американского мафиози не интересовала каналы, пока не пришел HBO.

Спустя месяц после финала первого сезона «Сопрано» Буффон выиграл с «Пармой» единственный в карьере евротрофей – Кубок УЕФА.

Евро. Первую зарплату Буффон получал еще в итальянских лирах.

«Виагра». Средство для повышения потенции компания Pfizer выпустила в 1998-м.

Первый альбом Эминема. Infinite открыл суперзвезду рэпа в 1996-м.

Википедия. А как студенты писали рефераты?

«Кто хочет стать миллионером?» Культовый формат телевикторины появился в Британии в 1998-м, а через пару лет прижился во всем мире – в том числе и в Италии.

HD-качество. Сэйвы Буффона в высоком разрешении появились на экранах телевизоров в 1998 году.

Fallout. В 1995-м великую игру про жизнь после ядерного постапокалипсиса разрабатывал всего один человек.

ICQ. Мессенджер вашей юности мог быть символом молодости и у Буффона, ведь он запустился в 1996-м.

WebMoney. Уже не такая популярная система электронных платежей, которую в 1998-м разработали в России. В том же году, кстати, появился и PayPal.

Правило шести секунд. Три года карьеры Буффон мог законно затягивать матчи.

Лазерная указка. Вратарей ослепляют только с начала нулевых.

ТНТ. Чтобы дойти до «Дома-2» и Comedy Club каналу потребовалось почти 10 лет. Запустились в 1998-м и показывали, например, рестлинг с комментариями Николая Фоменко.

Generation «П». Виктор Пелевин – литературная звезда еще с начала 90-х, но до селебрити глобальных медиамасштабов дорос в конце десятилетия благодаря главному роману жизни.

Фестиваль «Нашествие». Например, о звезде первого фестиваля 1999 года Земфире* (признана иноагентом) в 1995-м еще никто не знал.

«Улицы разбитых фонарей». В 1995-м уже были сняты пилотные серии, но Россия увидела их только спустя три года.

«Лента.ру». Главный новостной сайт юного интернета России.

«Роллтон». Наравне с «Дошираком» – главная быстрая еда 90-х.

Wi-Fi. В 1997-м в тихой австралийской лаборатории радиоастрономии появилась технология, без которой как теперь вообще жить?

DVD-проигрыватели. Буффон начал: их еще нет. Буффон закончил: а где они вообще?

Тамагочи. Виртуальный питомец появился в карманах японских школьников в 1996-м.

«НТВ-Плюс». 17-летнего Буффона в России не видели, но с ноября 1996-го в стране заработал первый спортивный канал, который скоро купит права и на Серию А.

«Лейпциг». Когда появился самый прогрессирующий клуб Германии, Буффон уже как три года выиграл ЧМ.

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport; кадр трансляции телеканала «НТВ-Плюс»; en.wikipedia.org