Левандовски о своей ошибке в сборной Польши: «Я ждал, что партнеры будут играть на том же уровне, что и мои одноклубники»

Левандовски рассказал о своей ошибке в сборной Польши.

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своей ошибке в национальной команде.

37-летний форвард высказался на эту тему в свете обвинений со стороны бывшего партнера по сборной Камиля Глика в том, что у Левандовского были преференции в сборной.

В частности, Глик был недоволен тем, что Левандовски пропускал тренировки.

«Я ожидал, что мои партнеры по сборной будут играть на том же уровне, что и мои одноклубники, но не должен был этого делать.

В этом и была моя проблема», – сказал Левандовски в эфире ютуб-канала Rymanowski Live.

Тем не менее Роберт в вопросе обвинений со стороны Глика он не видит за собой никакой вины.

«Был период, когда я приехал в сборную обессиленным из-за большого количества матчей. У меня была травма, два-три дня я не тренировался.

Затем я вернулся, провел две тренировки и вышел на следующий матч – мы выиграли, а я сделал хет-трик.

Если у Глика было недовольство, почему он не подошел ко мне?» – отметил нападающий «Барсы».