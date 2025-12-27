  • Спортс
Угаров о «Зените» в 2025-м: «Не было ничего хорошего. Никаких событий не могу выделить. Жерсон разочаровал»

Угаров о «Зените» в 2025-м: не было ничего хорошего.

Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров не назвал три лучших события для «Зенита» в 2025 году.

– Никаких не могу выделить. Не было ничего хорошего.

– Что в этом году вас наиболее разочаровало в контексте «Зенита»?

– Покупка Жерсона. Разочаровал он меня тем, что мало игр провел, относительно его выступления во «Фламенго», где он был ведущим футболистом.

– Как вы думаете, в 2026 году «Зенит» сможет вернуть себе титул чемпиона России?

– Все будет решаться на футбольном поле, не готов сейчас однозначно ответить. Будет борьба, есть множество команд, которые будут оказывать «Зениту» сопротивление, – сказал Угаров.

