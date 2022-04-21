Расскажите свою историю о Казанском марафоне и выиграйте подарки от Timerman. Конкурс для спортсменов-любителей

15 мая пройдет один из старейших забегов страны – Казанский марафон. Он впервые был проведен в 1974 году и проводился 18 лет подряд. После долгого перерыва Казанский марафон вновь провели лишь в 2015 году.

В 2022 году забег пройдет в 8 раз в своей новой истории .

Конкурс!

Мы предлагаем будущим и прошлым участникам этого забега принять участие в конкурсе блогеров и с 18 апреля по 8 мая рассказать на Sports.ru о своем опыте . Вы готовитесь пробежать первый марафон в Казани 15 мая? Вы пробежали Казанский марафон в 80-е? Или ваш первый забег в жизни состоялся на этой трассе и теперь есть о чем вспомнить? Ждем подробных постов с вашим опытом!

Казанский марафон – это забег на 42,2 км с забегами-спутниками на 3, 10 и 21,1 км. Рассказать можно о любой из этих дистанций, и не только о забеге, но и о вашей подготовке к нему, о Казани и всем, что сопровождало путешествие на забег.

Подарки победителям

Организатор забега Timerman и редакция Sports.ru выберут два лучших поста – их авторы получат чехол на чемодан, толстовку и поясную сумку Timerman, а также скидку 50% на любой старт Timerman.

Еще один пост выберут читатели Sports.ru – автор конкурсного поста с наибольшим количеством плюсов получит чехол на чемодан, толстовку, поясную сумку и полную оплату слота на любой старт из серии Timerman.

Посты всех победителей будут опубликованы на главной странице Sports.ru и в соцсетях проекта, где их увидят 20 миллионов человек.

Как опубликовать конкурсный пост

Зарегистрироваться на Sports.ru, указав ту почту, по которой с вами можно связаться. С 18 апреля по 8 мая написать подробный пост с рассказом о Казанском марафоне. Разместить пост в разделе «Здоровье» на Sports.ru (выбрать вид спорта для поста «Здоровье»). Добавить обязательные теги: «Личный опыт» и «Казанский марафон». Чтобы пост увидело больше человек, стоит также добавить теги «любительский спорт», «забег», «полумарафон», «марафон» и другие.

Здесь можно посмотреть подробную инструкцию с пошаговыми картинками, как зарегистрироваться на сайте и создать первый пост.

Результаты конкурса мы объявим 16 мая.