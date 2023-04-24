7 комментариев

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Чемпионство «Наполи» возможно уже через неделю. Потому что дожали «Ювентус» – голом между ног на 93-й

серия А Италия серия А Италия
Наполи Наполи
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Джакомо Распадори Джакомо Распадори
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

«Пока рано откупоривать бутылки».

У «Наполи» в апреле была всего одна победа в Серии А – над «Лечче». А вот «Милану» проиграли и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому матч против «Ювентуса» в Турине был особенно важен – и его выиграли.

В первом тайме было тяжеловато: «Наполи» снова не пробил по воротам (во второй игре подряд). Зато во втором пошло бодрее. И в итоге команда Лучано Спаллетти дожала соперника, которому пока вернули 15 отобранных очков, в добавленное время.

Подача Элифа Элмаза – и Джакомо Распадори (вышедший вместо Хвичи на 87-й) прошил Войчеха Шченсного. Попал идеально – между ног вратарю. Именно так и надо забирать победу на 93-й минуте!

«Когда забиваешь победный в добавленное время, это приносит еще больше удовольствия, – радовался после финального свистка Спаллетти. – Но нам нужно подождать, прежде чем откупоривать бутылки, осталось совсем немного».

«Наполи» всего четвертый раз в истории обыграл «Ювентус» в обоих матчах чемпионата. Предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2009/10. А «Милан», кстати, стал первым за 28 лет чемпионом Италии, утратившим математические шансы на защиту титула за семь туров до финиша.

«Наполи» может стать чемпионом уже в следующем туре. Мечта Неаполя исполнится, если Хвича и компания обыграют «Салернитану» в субботу, а «Лацио» потеряет очки против «Интера». В этом сценарии «Наполи» становится чемпионом не на поле, потому что матч римлян – в воскресенье.

Верите, что Неаполь будет праздновать уже через неделю?

5 клубов в 1/2 финала еврокубков – хотя в лиге 3 млрд долгов, пиратство и бюрократы. Серия А вернулась?

Ювентус – Наполи 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90 Распадори.
ЮвентусШченсны, Ругани, Гатти, Данило, Соуле (Фаджоли, 66), Костич (Кьеза, 61), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 61), Куадрадо, Милик (Влахович, 90).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ррахмани, 90), Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 68), Лосано (Элмаз, 68), Кварацхелия (Распадори, 86), Осимхен.
Предупреждения:
Локателли (23), Рабьо (40), Фаджоли (85), Ди Мария (89), Замбо-Ангисса (90).

Фото: East News/Isabella BONOTTO / AFP

7 комментариев

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Deathember
По-хорошему им надо сохранять состав и доусилиться 2-3 мощными ребятами, и попытаться претендовать на следующую ЛЧ. Будет обидно, если раскупят состав.
+3
0
+3
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Expada
Надеюсь не раскупят этот состав, хочется еще 2-3 сезона на них посмотреть
+2
0
+2
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Expada
Ответ vasso_do
Мусорный скудетто 🗑️
Фанат Ювентуса 🤣🤣🤣🤣🤣
+1
0
+1
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Сергей Богатырёв
Ответ vasso_do
Мусорный скудетто 🗑️
с чего бы это?
+1
0
+1
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Фантом
Если действительно уходит Зелиньский (что жаль) и вернут по принадлежности Ндомбеле (что давно пора), то все сохранить не получится - надо будет создавать атакующий центр полузащиты. Но по опыту прошлого года кажется, что может получиться только лучше.
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Фозя
Ответ Deathember
По-хорошему им надо сохранять состав и доусилиться 2-3 мощными ребятами, и попытаться претендовать на следующую ЛЧ. Будет обидно, если раскупят состав.
Конечно раскупят. С апл и грандами СериАлу сейчас не тягаться. Тот же Осимхен уже заявлял, что его мечта играть в АПЛ :)
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