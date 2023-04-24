7 комментариев

Чемпионство «Наполи» возможно уже через неделю. Потому что дожали «Ювентус» – голом между ног на 93-й
«Пока рано откупоривать бутылки».
У «Наполи» в апреле была всего одна победа в Серии А – над «Лечче». А вот «Милану» проиграли и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому матч против «Ювентуса» в Турине был особенно важен – и его выиграли.
В первом тайме было тяжеловато: «Наполи» снова не пробил по воротам (во второй игре подряд). Зато во втором пошло бодрее. И в итоге команда Лучано Спаллетти дожала соперника, которому пока вернули 15 отобранных очков, в добавленное время.
Подача Элифа Элмаза – и Джакомо Распадори (вышедший вместо Хвичи на 87-й) прошил Войчеха Шченсного. Попал идеально – между ног вратарю. Именно так и надо забирать победу на 93-й минуте!
«Когда забиваешь победный в добавленное время, это приносит еще больше удовольствия, – радовался после финального свистка Спаллетти. – Но нам нужно подождать, прежде чем откупоривать бутылки, осталось совсем немного».
«Наполи» всего четвертый раз в истории обыграл «Ювентус» в обоих матчах чемпионата. Предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2009/10. А «Милан», кстати, стал первым за 28 лет чемпионом Италии, утратившим математические шансы на защиту титула за семь туров до финиша.
«Наполи» может стать чемпионом уже в следующем туре. Мечта Неаполя исполнится, если Хвича и компания обыграют «Салернитану» в субботу, а «Лацио» потеряет очки против «Интера». В этом сценарии «Наполи» становится чемпионом не на поле, потому что матч римлян – в воскресенье.
Верите, что Неаполь будет праздновать уже через неделю?
5 клубов в 1/2 финала еврокубков – хотя в лиге 3 млрд долгов, пиратство и бюрократы. Серия А вернулась?
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 90 Распадори.
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Ювентус –
Шченсны, Ругани, Гатти, Данило, Соуле (Фаджоли, 66), Костич (Кьеза, 61), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 61), Куадрадо, Милик (Влахович, 90).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ррахмани, 90), Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 68), Лосано (Элмаз, 68), Кварацхелия (Распадори, 86), Осимхен.
- Предупреждения:
- Локателли (23), Рабьо (40), Фаджоли (85), Ди Мария (89), Замбо-Ангисса (90).
Фото: East News/Isabella BONOTTO / AFP
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