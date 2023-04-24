7 комментариев

«Пока рано откупоривать бутылки».

У «Наполи» в апреле была всего одна победа в Серии А – над «Лечче». А вот «Милану» проиграли и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому матч против «Ювентуса» в Турине был особенно важен – и его выиграли.

В первом тайме было тяжеловато: «Наполи» снова не пробил по воротам (во второй игре подряд). Зато во втором пошло бодрее. И в итоге команда Лучано Спаллетти дожала соперника, которому пока вернули 15 отобранных очков, в добавленное время.

Подача Элифа Элмаза – и Джакомо Распадори (вышедший вместо Хвичи на 87-й) прошил Войчеха Шченсного. Попал идеально – между ног вратарю. Именно так и надо забирать победу на 93-й минуте!

«Когда забиваешь победный в добавленное время, это приносит еще больше удовольствия, – радовался после финального свистка Спаллетти. – Но нам нужно подождать, прежде чем откупоривать бутылки, осталось совсем немного».

«Наполи» всего четвертый раз в истории обыграл «Ювентус» в обоих матчах чемпионата. Предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2009/10. А «Милан», кстати, стал первым за 28 лет чемпионом Италии, утратившим математические шансы на защиту титула за семь туров до финиша.

«Наполи» может стать чемпионом уже в следующем туре. Мечта Неаполя исполнится, если Хвича и компания обыграют «Салернитану» в субботу, а «Лацио» потеряет очки против «Интера». В этом сценарии «Наполи» становится чемпионом не на поле, потому что матч римлян – в воскресенье.

Верите, что Неаполь будет праздновать уже через неделю?

Фото: East News/Isabella BONOTTO / AFP