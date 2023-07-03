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Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

Горан Драгич Горан Драгич
Денвер Денвер
Лука Дончич Лука Дончич
Владе Дивац Владе Дивац
Никола Йокич Никола Йокич
Дражен Петрович Дражен Петрович
Руди Гобер Руди Гобер
Николя Батюм Николя Батюм
Тони Паркер Тони Паркер
Рик Смитс Рик Смитс
Даллас Даллас
Марк Газоль Марк Газоль
Жоаким Ноа Жоаким Ноа
Арвидас Сабонис Арвидас Сабонис
Йонас Валанчюнас Йонас Валанчюнас
Детлеф Шремпф
Милуоки Милуоки
Луол Денг Луол Денг
Жидрунас Илгаускас Жидрунас Илгаускас
Хидо Тюркоглу Хидо Тюркоглу
Борис Диао Борис Диао
Предраг Стоякович Предраг Стоякович
Пау Газоль Пау Газоль
Дирк Новицки Дирк Новицки
Тони Кукоч
Андрей Кириленко Андрей Кириленко
НБА НБА
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Яннис Адетокумбо Яннис Адетокумбо
Баскетбол Баскетбол

Июнь 2023 года получился для европейского баскетбола знаковым. Никола Йокич взял титул, имея за плечами уже два (по-честному, три) титула MVP, а на драфте под первым номером ушел Виктор Вембаньяма, которого называют лучшим проспектом за последние 20 лет. Раз уж четыре из пяти лучших игроков лиги выступают за европейские сборные, самое время расставить их всех по местам.

Кого вы считаете лучшим европейцем в НБА?
25 голосов
Йокича
56%
Никола Йокич
Янниса
8%
Яннис Адетокумбо
Новицки
32%
Дирк Новицки
Кого-то другого
4%
Арвидас Сабонис

4 комментария

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Канат Майданов
На волне чемпионства Денвера можно ставить Йокича на первое место, но если абстрагироваться от этого, и брать весь период выступлении игрока в НБА, то кажется Яннис опережает серба. У грека больше индивидуальных наград, чего только стоит статуетка Мистера Замка. Яннис так же находится на высоком уровне подольше Николы, хотя один почти одного возраста.
+2
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+2
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D-M
Понятно, что сейчас в моменте Йокич заслуженно находится на пике славы, но Майами, побежденное им в финале, не идет ни в какое сравнение с тем Майами, которое победил Дирк.
+1
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+1
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Denis Dokuchaev
у всех нормально отображается? у меня показывает 4 абзаца про валанчунаса и всё
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ты не прав
Не знаю, был на стороне автора , когда все в комментах недоумевали с списка лучших игроков без гайки, но тут как то совсем мимо. Где то странный выбор по местам(Труп Саббониса и Гобер). Где то странные ачивки(судя по всему Зи в 2007 не был даже третьей звездой, в отличии от Драгича. Как это работает). Где то описание( минусовый Паркер даже одного мвп финала не заслужил, а тут уже два предлагают).

Ну и вишенка, на которой Яннис выше Дирка(могу даже представить логику, мол наград больше персональных), но ниже Йокича(где я логику мог бы понять, но тогда и Дирк выше Грека должен быть)
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