Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА
Июнь 2023 года получился для европейского баскетбола знаковым. Никола Йокич взял титул, имея за плечами уже два (по-честному, три) титула MVP, а на драфте под первым номером ушел Виктор Вембаньяма, которого называют лучшим проспектом за последние 20 лет. Раз уж четыре из пяти лучших игроков лиги выступают за европейские сборные, самое время расставить их всех по местам.
Кого вы считаете лучшим европейцем в НБА?
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Ну и вишенка, на которой Яннис выше Дирка(могу даже представить логику, мол наград больше персональных), но ниже Йокича(где я логику мог бы понять, но тогда и Дирк выше Грека должен быть)