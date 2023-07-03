Июнь 2023 года получился для европейского баскетбола знаковым. Никола Йокич взял титул, имея за плечами уже два (по-честному, три) титула MVP, а на драфте под первым номером ушел Виктор Вембаньяма, которого называют лучшим проспектом за последние 20 лет. Раз уж четыре из пяти лучших игроков лиги выступают за европейские сборные, самое время расставить их всех по местам.