7 комментариев

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня
Вселенная НБА построена на так называемой «культуре перстней»: суперзвезды лиги, которым по тем или иным причинам не удалось стать чемпионами, сильно теряют в глазах современников и забываются новыми поколениями, какими бы индивидуальными достижениями ни обладали. Титул на любом этапе карьеры всегда сглаживает любые недостатки и становится пожизненной индульгенцией (как в случае с Кайри Ирвингом). Примечательно, что нынешний плей-офф для некоторых наиболее ярких героев такого плана – последняя возможность радикально исправить свою карьеру.
В список не вошли, но достойны упоминания:
• Деррик Роуз и Анферни Хардуэй, успевшие совершить слишком мало;
• Винс Картер, которому приспичило уехать на вручение диплома перед седьмым матчем серии с «Филадельфией»;
• Пол Джордж (оказался травмирован);
• Боб Ланир, растворившийся в тени более удачливых коллег своей эпохи;
• Джордж Ярдли, Крис Маллин и Пит Маравич, чей атакующий стиль плохо сочетался с претензиями на титул;
• Дэйв Бинг, которого и современники считали переоцененным;
• а также Тим Хардуэй, Бернард Кинг, Маркес Джонсон и Дэвид Томпсон, чьи резюме слабее игроков ниже.
Кирилл, тебя Тема Панченко укусил и ты его фишки позаимствовал?:)
Что сделал Стоктон для команды и лиги и что сделал рвб.
Вообще глупо.
Ответ на 18 месте...
Господи, этот пост для малолеток чтоль, которые не знают кто ребят из 80-90?