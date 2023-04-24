7 комментариев

Вселенная НБА построена на так называемой «культуре перстней»: суперзвезды лиги, которым по тем или иным причинам не удалось стать чемпионами, сильно теряют в глазах современников и забываются новыми поколениями, какими бы индивидуальными достижениями ни обладали. Титул на любом этапе карьеры всегда сглаживает любые недостатки и становится пожизненной индульгенцией (как в случае с Кайри Ирвингом). Примечательно, что нынешний плей-офф для некоторых наиболее ярких героев такого плана – последняя возможность радикально исправить свою карьеру.

В список не вошли, но достойны упоминания:

• Деррик Роуз и Анферни Хардуэй, успевшие совершить слишком мало;

• Винс Картер, которому приспичило уехать на вручение диплома перед седьмым матчем серии с «Филадельфией»;

• Пол Джордж (оказался травмирован);

• Боб Ланир, растворившийся в тени более удачливых коллег своей эпохи;

• Джордж Ярдли, Крис Маллин и Пит Маравич, чей атакующий стиль плохо сочетался с претензиями на титул;

• Дэйв Бинг, которого и современники считали переоцененным;

• а также Тим Хардуэй, Бернард Кинг, Маркес Джонсон и Дэвид Томпсон, чьи резюме слабее игроков ниже.