7 комментариев

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25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

НБА НБА
Эдриан Дэнтли
Сакраменто Сакраменто
Клипперс Клипперс
Чарльз Баркли Чарльз Баркли
Сидни Монкриф
Юта Юта
Денвер Денвер
Аллен Айверсон Аллен Айверсон
Крис Пол Крис Пол
Индиана Индиана
Джордж Гервин
Кармело Энтони Кармело Энтони
Никола Йокич Никола Йокич
Элджин Бэйлор Элджин Бэйлор
Нью-Йорк Нью-Йорк
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Крис Уэббер Крис Уэббер
Шон Кемп Шон Кемп
Алекс Инглиш
Реджи Миллер Реджи Миллер
Джон Стоктон Джон Стоктон
Стив Нэш Стив Нэш
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Майами Майами
Джимми Батлер Джимми Батлер
Патрик Юинг Патрик Юинг
Джеймс Харден Джеймс Харден
Финикс Финикс
Карл Мэлоун Карл Мэлоун
Филадельфия Филадельфия
Дикембе Мутомбо Дикембе Мутомбо
Лейкерс Лейкерс
Трэйси Макгрэйди Трэйси Макгрэйди
Доминик Уилкинс Доминик Уилкинс
Сиэтл Сиэтл
Баскетбол Баскетбол

Вселенная НБА построена на так называемой «культуре перстней»: суперзвезды лиги, которым по тем или иным причинам не удалось стать чемпионами, сильно теряют в глазах современников и забываются новыми поколениями, какими бы индивидуальными достижениями ни обладали. Титул на любом этапе карьеры всегда сглаживает любые недостатки и становится пожизненной индульгенцией (как в случае с Кайри Ирвингом). Примечательно, что нынешний плей-офф для некоторых наиболее ярких героев такого плана – последняя возможность радикально исправить свою карьеру.

В список не вошли, но достойны упоминания:

• Деррик Роуз и Анферни Хардуэй, успевшие совершить слишком мало;

• Винс Картер, которому приспичило уехать на вручение диплома перед седьмым матчем серии с «Филадельфией»;

• Пол Джордж (оказался травмирован);

• Боб Ланир, растворившийся в тени более удачливых коллег своей эпохи;

• Джордж Ярдли, Крис Маллин и Пит Маравич, чей атакующий стиль плохо сочетался с претензиями на титул;

• Дэйв Бинг, которого и современники считали переоцененным;

• а также Тим Хардуэй, Бернард Кинг, Маркес Джонсон и Дэвид Томпсон, чьи резюме слабее игроков ниже.

 

7 комментариев

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osipovdmitry
Айверсон 18 серьезно?????
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Soap74
Владе Дивац?
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demx
Очередной топ для срачей.
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genghizsrk
Ребят, ну правда хорош уже так боготворить Йокича, он великолепен спору нет, но Айверсон 18, а Никола в 10, это сюр да и только
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paganism
А чем Батлер лучше, чем например Спрюэлл?
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Артем Дудко
Поставить Стоктона ниже чем рвб, харден и эмбиид????!!!!!
Кирилл, тебя Тема Панченко укусил и ты его фишки позаимствовал?:)
Что сделал Стоктон для команды и лиги и что сделал рвб.
Вообще глупо.
Ответ на 18 месте...
Господи, этот пост для малолеток чтоль, которые не знают кто ребят из 80-90?
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Шашлычник Иосиф
Стоктон слишком далеко от Мэлоуна
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