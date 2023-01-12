50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Если изъять историю «Лейкерс» из истории НБА, то от истории НБА не так много и останется. C 17 титулами (или 18 титулами, если учитывать еще и чемпионство в НБЛ), 32 финалами за 76 лет, 8 суперзвездами в топ-15 игроков в истории НБА калифорнийский клуб не просто так является одной из самых популярных организаций в мире. «Лейкерс» – это единственная франшиза, которая очевидно находится на другом уровне, несмотря на все искусственные ограничения, призванные создать равные условия для всех команд в американских лигах. Это клуб, не только славящийся одной или несколькими великими династиями, это клуб, который на протяжении каждого десятилетия в лиге порождал яркую, запоминающуюся команду, претендующую на чемпионство.

Ниже – люди, сделавшие все это возможным.