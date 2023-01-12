50 самых важных людей в истории «Лейкерс»
Если изъять историю «Лейкерс» из истории НБА, то от истории НБА не так много и останется. C 17 титулами (или 18 титулами, если учитывать еще и чемпионство в НБЛ), 32 финалами за 76 лет, 8 суперзвездами в топ-15 игроков в истории НБА калифорнийский клуб не просто так является одной из самых популярных организаций в мире. «Лейкерс» – это единственная франшиза, которая очевидно находится на другом уровне, несмотря на все искусственные ограничения, призванные создать равные условия для всех команд в американских лигах. Это клуб, не только славящийся одной или несколькими великими династиями, это клуб, который на протяжении каждого десятилетия в лиге порождал яркую, запоминающуюся команду, претендующую на чемпионство.
Ниже – люди, сделавшие все это возможным.
«Лейкерс» – единственный суперклуб в НБА. Так исторически сложилось
«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес
0 связей с мужчинами, зато 500 женщин в год. Когда Мэджик Джонсон признался, что болен ВИЧ, Америка пережила шок
Шах и Мат, леброносексуалы))
мне кажется для попадания в 10ку резюме должно выглядеть как-то посолиднее