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50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Лейкерс Лейкерс
Карим Абдул-Джаббар Карим Абдул-Джаббар
Мэджик Джонсон Мэджик Джонсон
НБА НБА
Кобе Брайант Кобе Брайант
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Эй Си Грин Эй Си Грин
Фил Джексон Фил Джексон
Владе Дивац Владе Дивац
Байрон Скотт
Руди ЛаРуссо
Ламар Одом Ламар Одом
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Роберт Орри Роберт Орри
Гэйл Гудрич Гэйл Гудрич
Клайд Ловеллетт
Билл Шарман
Верн Миккельсен
Рик Фокс
Пау Газоль Пау Газоль
Майкл Купер
Эдди Джонс
Джордж Майкан Джордж Майкан
Метта Уолд Пис Метта Уолд Пис
Боб Макаду
Дерек Фишер Дерек Фишер
Майкл Томпсон
Джим Поллард
Пэт Райли Пэт Райли
Джеймс Уорти Джеймс Уорти
Уилт Чемберлен Уилт Чемберлен
Джерри Басс Джерри Басс
Ник Ван Эксель
Слэйтер Мартин
Джамал Уилкс
Элджин Бэйлор Элджин Бэйлор
Эндрю Байнэм Эндрю Байнэм
Курт Рамбис
Джинни Басс
Джерри Уэст Джерри Уэст
Шакил О′Нил Шакил О′Нил
Баскетбол Баскетбол

Если изъять историю «Лейкерс» из истории НБА, то от истории НБА не так много и останется. C 17 титулами (или 18 титулами, если учитывать еще и чемпионство в НБЛ), 32 финалами за 76 лет, 8 суперзвездами в топ-15 игроков в истории НБА калифорнийский клуб не просто так является одной из самых популярных организаций в мире. «Лейкерс» – это единственная франшиза, которая очевидно находится на другом уровне, несмотря на все искусственные ограничения, призванные создать равные условия для всех команд в американских лигах. Это клуб, не только славящийся одной или несколькими великими династиями, это клуб, который на протяжении каждого десятилетия в лиге порождал яркую, запоминающуюся команду, претендующую на чемпионство.

Ниже – люди, сделавшие все это возможным. 

«Лейкерс» – единственный суперклуб в НБА. Так исторически сложилось

«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес

0 связей с мужчинами, зато 500 женщин в год. Когда Мэджик Джонсон признался, что болен ВИЧ, Америка пережила шок

 

9 комментариев

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DENBO
Леброн выше Райли, Мэджик ниже Коби (при всем уважении). Ну такое...
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ты не прав
Очень странно видеть Браянта вторым. Я еще понимаю, когда его ставят выше того же Шака. Но для клуба Мэджик, Уэст и Майкан(хоть тут верно отмечено, что сами Лал на него забили) значили куда больше.
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Net-Expert
В смысле Мэджик не на первом месте, серьезно?
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daniil_35
Ответ Ocelot
у меня один вопрос - а что в 10-ке забыл Леброн Джеймс, пришедший в ЛА когда лучшие годы были уже позади и взявший один титул в полулокаутном сезоне... мне кажется для попадания в 10ку резюме должно выглядеть как-то посолиднее
А люди считают Кирилла его хейтером. Он его фанат!
Шах и Мат, леброносексуалы))
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Xell
Ответ Никита Рамля
Отличный пост, но Кобе не второй, даже в Лейкерс
На самом деле он давно там первый
0
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NomerSports
Кобе ,Кобе эх .
+1
0
+1
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denten96
Леброн выше Райли? Смешно...
+5
0
+5
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Ocelot
у меня один вопрос - а что в 10-ке забыл Леброн Джеймс, пришедший в ЛА когда лучшие годы были уже позади и взявший один титул в полулокаутном сезоне...
мне кажется для попадания в 10ку резюме должно выглядеть как-то посолиднее
+7
0
+7
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Никита Рамля
Отличный пост, но Кобе не второй, даже в Лейкерс
+1
-8
-7
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