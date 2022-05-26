25 самых важных людей в истории «Голден Стэйт»

Привет, это сериал Sports.ru о главных людях в истории НБА.

«Уорриорс» – не только клуб, присутствующий в НБА с самых первых дней существования лиги, но и формально ее первый чемпион (клуб выиграл титул 1947 года в Баскетбольной Ассоциации Америки, которая после слияния с НБЛ сменила название на НБА). Хотя с тех пор титулов у «Голден Стэйт» появилось не так уж много (1956, 1975, 2015, 2017, 2018), история франшизы очень тесно переплетена с эволюцией игры, ведь именно здесь ее трансформацией занимались столь важные для баскетбола люди, как Уилт Чемберлен, Рик Бэрри, Дон Нельсон, Пол Аризин и Стефен Карри.

Мы постарались расставить их в порядке, который бы наилучшим образом определял лицо «Голден Стэйт» в 2022 году.