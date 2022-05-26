НБА для начинающих
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25 самых важных людей в истории «Голден Стэйт»

Боб Майерс Боб Майерс
Пол Аризин
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Уилт Чемберлен Уилт Чемберлен
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Крис Маллин
Нэйт Термонд
Голден Стэйт Голден Стэйт
Гай Роджерс
Джо Фалкс
Рик Бэрри
НБА НБА
Дон Нельсон
Том Мешери
Эл Эттлз
Джо Лэйкоб
Андре Игудала Андре Игудала
Бэрон Дэвис Бэрон Дэвис
Нил Джонстон
Тим Хардуэй Тим Хардуэй
Стефен Карри Стефен Карри
Стив Керр Стив Керр
Баскетбол Баскетбол

Привет, это сериал Sports.ru о главных людях в истории НБА.

«Уорриорс» – не только клуб, присутствующий в НБА с самых первых дней существования лиги, но и формально ее первый чемпион (клуб выиграл титул 1947 года в Баскетбольной Ассоциации Америки, которая после слияния с НБЛ сменила название на НБА). Хотя с тех пор титулов у «Голден Стэйт» появилось не так уж много (1956, 1975, 2015, 2017, 2018), история франшизы очень тесно переплетена с эволюцией игры, ведь именно здесь ее трансформацией занимались столь важные для баскетбола люди, как Уилт Чемберлен, Рик Бэрри, Дон Нельсон, Пол Аризин и Стефен Карри.

Мы постарались расставить их в порядке, который бы наилучшим образом определял лицо «Голден Стэйт» в 2022 году.   

 

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