История в деталях.

Судьба играет с фаворитами драфта НХЛ-2012 как хочет. Этим летом его первый номер Наиль Якупов вернулся в «Нефтехимик» с фразой о том, что не нужно было уезжать еще в 2012-м (как бы ни было грустно – кажется, что Наиль прав).

И этот поворот карьеры выглядел не очень оптимистично – до того момента, пока не стало известно, почему «Аризона» расторгла только что подписанный контракт с Александром Гальченюком, третьим номером драфта НХЛ-2012 и приятелем Якупова по «Сарнии Стинг».

Короткий пересказ всей истории: Гальченюк был задрафтован «Монреалем» и провел там несколько лет, но не убедил до конца – и поехал в путешествие по НХЛ, ни в одном клубе не задерживаясь даже на полтора сезона. «Аризона», «Питтсбург», «Миннесота», «Оттава», «Торонто» (там Гальченюк появлялся во втором звене и даже играл в плей-офф, и даже забивал в плей-офф), еще раз «Аризона», «Колорадо» (причем, скорее, фарм) – и 2 июля 2023-го стало известно, что Алекс снова подписал контракт с «Аризоной», на год за 775 тысяч.

13 июля стало известно, что «Койотис» расторгли с ним контракт – из-за «ситуации вне льда».

Североамериканские журналисты получили доступ к полицейскому отчету – и стало известно, что это за «ситуация».

Согласно информации от отдела полиции города Скоттсдейл (штат Аризона), хоккеиста арестовали за нападение, после того как обнаружили лежащим на парковке. Полицейские прибыли туда после сообщения о том, что белый BMW врезался в бордюр, повредил знак и припаркованный внедорожник. По их словам, к моменту прибытия Гальченюк лежал в 6 метрах от машины и сразу же начал грубить в ответ на задаваемые вопросы.

Вернуться в машину ему помог второй человек – позже идентифицированный как его отец, Александр Гальченюк-старший, экс-хоккеист, игрок сборной Беларуси и разных клубов России, Европы и США. В машине Гальченюк-младший продолжил агрессивно себя вести и полез под сиденье, после чего получил предупреждение от офицера.

Тот описал борьбу во время ареста и рассказал, что ему пришлось позвать еще двух офицеров, чтобы заключить Александра в наручники. Находясь на заднем сиденье полицейского авто, хоккеист угрожал им фразами типа: «Я собираюсь порубить тебя и твою дочь», «Ты никогда не увидишь свою семью, разве тебе не страшно?», «Один телефонный звонок, и вы все мертвы»; и неоднократно пытался оскорбить работника полиции расистскими высказываниями и не реагировал на просьбы прекратить.

В отчете отмечено, что Гальченюк был ослаблен, от него исходил очень сильный запах алкоголя, он очень невнятно говорил, и его глаза слезились.

Как отмечает издание The Athletic, когда игроки попадают в ситуации, связанные с алкоголем и арестом, профсоюзная программа помощи связывается с ними, чтобы провести оценку ситуации. Гальченюк может получить помощь несмотря на то, что его контракт был расторгнут.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что «Аризона» консультировалась с лигой перед расторжением контракта. У профсоюза игроков есть 60 дней, чтобы подать жалобу на расторжение, и там рассматривают эту ситуацию.

Фото: nhl.com