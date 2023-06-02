12 комментариев

Ищем фаворита.

В первом раунде «Вегасу» выпал «Виннипег», который начинал серию с травмированным Николаем Элерсом, а по ходу потерял Марка Шайфли и Джоша Моррисси.

Во втором – «Эдмонтон». Сильнейшая команда современности, если смотреть на топ-6, но страшно нестабильная на дистанции остального состава. Когда Макди и Драйзайтль ловили вдохновение, «Ойлерс» было не остановить, но вдохновения хватило на 2 игры. Остальные четыре отдали «Вегасу» как-то подозрительно легко, чуть ли не в первых периодах.

В финале конференции – «Даллас». Непростой соперник, капитан которого на старте третьего матча схватил 5+20 и ударил по психике коллектива так, что он больше и не собрался – так «Вегас» повел 3-0, такое не отыгрывается.

Не то чтобы это был ультрапростой путь, но в целом его сопротивление неплохо описывает занятный и очевидный факт: «рыцари» попали в финал, обыграв 14-ю, 6-ю и 8-ю команды регулярки-2022/23 (они сами – пятые).

«Флорида» в первом раунде выжила против титана регулярки, в воротах которого играл претендент на «Везину», а в составе просто не было не то что слабых, а даже средних позиций (ну, так казалось). «Пантерс» проигрывали «Бостону» 1-3, проигрывали в седьмом матче за полторы минуты до конца.

Во втором раунде – небольшая передышка в виде «Торонто», который поработал над тем, чтобы у Бобровского была хорошая статистика.

И в третьем – «Каролина». Да, с проблемами в атаке, но системная, сплоченная и духовитая; максимально напоминающая чемпиона. Каждый матч – эпическая битва, а первый по времени вместил сразу два.

Это было действительно трудно, но чего-то другого и не ожидаешь, когда идешь в плей-офф с 17-го места в сводной таблице регулярного чемпионата через первую, четвертую и вторую команды.

Да, ты играешь только с тем, кого тебе предлагает сетка плей-офф, и да, мы находимся в том моменте, когда Восток очевидно плотнее Запада (и из-за этого становится еще плотнее), но я все это напомнил не для того, чтобы пнуть «Вегас» и заранее отдать кубок связке Ткачак-Бобровский.

Мне интересно, как этот путь отразится на содержании финала, в стыке двух таких разных и прошедших такой разный путь команд; одна из которых в регулярке была 17-й, а другая – 5-й.

Шаблонный подход к таким вопросам предлагает стандартную вилку заднего числа, смотрите на дисплеях своих телефонов по ходу финала (хоккейная аналитика же сейчас вся на ютьюбе): если будет побеждать «Вегас», то мы скажем, что ему было проще и он меньше устал; если побеждать будет «Флорида», то мы скажем: «Ну, конечно, ее закалили игры с такими сильными командами, ей дали время отдохнуть, и она была лучше готова к финалу».

Точно так же будет с разницей в длине серий: если «пантеры» начнут бодрее, то скажут, что им помогло дополнительное время отдыха, если тяжелее – скажут, что пересидели.

Получается, что у предыдущих трех отрезков дистанции нет какого-то четко осязаемого смысла, и серия начнется с нуля, и все важные факты о финале будем узнавать уже по ходу матчей – и это чистейшая, как слезы болельщиков «Торонто», правда.

Но в финал многие из нас (я – уж точно) входят с ощущением, что победит, скорее всего, «Флорида» – и никто из нас бы не сказал этого пару месяцев назад (я сам перед плей-офф выдал текст, в котором написал, что «пантеры» точно не победят).

Ну представьте: начало апреля и прямой вопрос – «Флорида» или «Вегас»? 17-я или 5-я команда регулярки? Ответ был бы очевиден.

Сейчас так ответить невозможно, а некоторым очевидно обратное.

А значит, в этом многих убедила дистанция трех раундов.

И мне кажется, я понимаю, что произошло на этой дистанции. В исполнении «Флориды» мы все увидели такую чрезвычайно важную для плей-офф штуку, как прогресс. Рост коллектива прямо на наших глазах, по очень многим параметрам – психология, тактика, качество игры отдельных хоккеистов.

Ткачак заходил в этот плей-офф просто одним из сильнейших нападающих лиги – и теперь мы знаем, что по эффективности в среде плей-офф равных ему практически нет.

Все сомневались в Бобровском – сейчас это вспоминается как анекдот.

Защита «Флориды» вызывала улыбки – а она съела уже две сильнейшие атаки лиги.

«Вегас» не выглядит слабее, но он все эти два месяца просто равен себе. Крепкая, сбитая, рабочая команда с Барбашевым в первом звене – и с Айкелом, у которого особенная роль. В финал «рыцари» заходят такими же, какими заходили в первый раунд.

«Флориду» на руках заносят фанаты, которых она обрела по ходу этого плей-офф – обрела максимально честно, выживая в ситуациях, в которых никто другой, скорее всего, не справился бы. Не представляю, кто еще мог бы выжить в серии против такой «Каролины». Не понимаю, кто мог бы соскочить с 1-3 против «Бостона».

Тем временем, 4-2 с «Эдмонтоном» может сыграть, кажется, кто угодно.

Путь «Флориды» в плей-офф требовал от команды быть разной, находить в себе разные сильные качества и преодолевать разные барьеры. И это, конечно, путь настоящих героев.

Финал может добавить в этот сценарий фактуру, которая изменит наше впечатление, но до финала не думать о том, что «Пантерс» сильнее, мне кажется, просто невозможно.

Фото: AP Photo/Lynne Sladky, Tony Gutierrez