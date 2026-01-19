Нюджент-Хопкинс провел 1000-й матч за «Эдмонтон» в регулярках НХЛ. Он 2-й игрок в истории клуба с таким достижением, рекорд у Лоу (1037)
Райан Нюджент-Хопкинс провел 1000-й матч за «Эдмонтон» в регулярках НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).
Эта игра стала для 32-летнего канадца 1000-й в регулярках лиги. Он стал вторым игроком в истории «Ойлерс», достигшим такой отметки. Рекордом владеет Кевин Лоу (1037 игр).
Нюджент-Хопкинс отметился голом в юбилейном матче и был признан первой звездой встречи.
В текущем сезоне на счету первого номера драфта НХЛ-2011 стало 40 (12+28) очков в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок – 788 (283+505) баллов в 1000 играх.
