Нюджент-Хопкинс провел 1000-й матч за «Эдмонтон» в регулярках НХЛ. Он 2-й игрок в истории клуба с таким достижением, рекорд у Лоу (1037)

Райан Нюджент-Хопкинс провел 1000-й матч за «Эдмонтон» в регулярках НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » Райан Нюджент-Хопкинс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:0).

Эта игра стала для 32-летнего канадца 1000-й в регулярках лиги. Он стал вторым игроком в истории «Ойлерс», достигшим такой отметки. Рекордом владеет Кевин Лоу (1037 игр).

Нюджент-Хопкинс отметился голом в юбилейном матче и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне на счету первого номера драфта НХЛ-2011 стало 40 (12+28) очков в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок – 788 (283+505) баллов в 1000 играх.