«Эдмонтон» – 3-й клуб в истории НХЛ с сухими победами с разницей в 5+ шайб в 2 матчах за 2 дня. «Ойлерс» разгромили «Ванкувер» (6:0) и «Сент-Луис» (5:0)

«Эдмонтон» вошел в историю НХЛ после 2 побед за 2 дня со счетом 6:0 и 5:0.

«Эдмонтон» разгромил «Сент-Луис » (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Крупная победа стала для «Ойлерс» второй за два дня – вчера был обыгран «Ванкувер » (6:0).

«Нефтяники» стали 3-й командой в истории НХЛ с сухими победами в двух матчах за два дня при разнице 5+ шайб в обеих играх.

Ранее такое достижение в актив записали «Бостон » (31 октября 1970 года – 6:0 с «Рейнджерс», 1 ноября – 5:0 с «Миннесотой Норт Старс») и «Рейнджерс» (18 марта 2023 года – 6:0 с «Питтсбургом», 19 марта – 7:0 с «Нэшвиллом»).

Отметим, что вчера шатаут в актив записал вратарь «Эдмонтона » Тристан Джерри, сегодня – его коллега Коннор Ингрэм.