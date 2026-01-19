Подколзин набрал 1+1 в матче против «Сент-Луиса» при полезности «+3». У него 23 очка и «+14» в 50 играх в сезоне

Василий Подколзин набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» при полезности «+3».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:0).

На счету 24-летнего россиянина стало 23 (12+11) очка в 50 играх в сезоне при полезности «+14» (2-й показатель в «Ойлерс») и среднем времени на льду 15:26.

Сегодня Подколзин (14:05, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и проиграл все 3 вбрасывания.