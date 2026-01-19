Ингрэм сделал 1-й шатаут за «Эдмонтон», отразив 27 бросков «Сент-Луиса». У него 5 побед в 9 матчах за «Ойлерс» в сезоне при 91,7% сэйвов (в АХЛ – 85,6% в 11 играх)
Коннор Ингрэм сделал 1-й шатаут за «Эдмонтон», отразив 27 бросков «Сент-Луиса».
Вратарь «Эдмонтона» Коннор Ингрэм был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:0).
28-летний канадец отразил все 27 бросков «Блюз». Матч на ноль стал для него первым с марта 2024 года, когда он выступал за «Аризону».
В текущей регулярке НХЛ у Ингрэма 5 побед в 9 играх при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,22.
Нынешний сезон он начинал в АХЛ – 4 победы в 11 играх за «Бейкерсфилд» (85,6% сэйвов, КН 4,04).
«Эдмонтон» оставит в основе 3 вратарей до паузы на Олимпиаду. У Джерри 90,7% сэйвов, у Ингрэма – 90,6%, у Пикара – 87%
